立法會延任〡陳祖為：質疑「主留派」不應以偏蓋全、翻10年舊帳

立法會議員應否延任，令泛民陣營陷入分裂，傳統泛民屢被質疑往績不佳。持該論點的人士往往表示對泛民議員缺乏信心，因此贊成總辭。 香港大學政治與公共行政學系教授陳祖為表示，對於泛民議員信心的問題並不容易回答，並提出多個考慮角度，以供市民思考。

應看反修例以來表現及未來一年工作計劃

陳祖為表示，信任泛民議員的基礎，應該看他們的往績及未來一年的工作計劃。就未來一年工作，他認為泛民議員應該向大眾清楚解說在議會內的角色和工作，以爭取外界信任。

至於往績方面，陳祖為指不能以10年前的表現來評價是否值得信任。他建議可由去年反修例運動開始評價，因事件徹底改變香港的政治生態，包括立法會議員的行為。

重溫逃犯條例爭議至正式撤回的各項大事↓

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議會、街頭抗爭並不相同 不能同一基準比較

而在評價泛民議員時，陳祖為說要避免以偏蓋全，包括不能以個別議員的表現等同於整體表現，因為就算在同一政黨之內，不同議員也各自有表現。

有聲音不滿泛民議員做事不夠「激進」，陳祖為指出，議會抗爭和街頭抗爭是兩回事。前者受到很多規條的制約，單純的反枱武鬥並不一定湊效。他表示，議會外的人未必明白或掌握議會內的動態，所以一定程度上應「疑點歸於被告」，大眾應疑中留情。

如批評泛民軟弱無能 應提出更佳方案

對於部份人指泛民議員過去軟弱無能、徒勞無功、方法錯誤，陳祖為期望批評者能解說有甚麼更好更有效的議會抗爭方式，並指他們有責任提出另外的方案。

同時，陳祖為指出，許多抗爭派的立法會候選人已被DQ，如今更取消9月立法會選舉，他們的路線並未經實踐考驗。陳祖為建議，由於外界將朱凱廸、陳志全視為立法會內的抗爭派，因此可就兩人的表現和其他泛民議員比較。同時亦可以參考區議會內抗爭派議員的表現，以估計下一屆立法會採取強硬抗爭路線的可能性。

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總辭就要承擔後果 留下則要加強監督

陳祖為又指，就算大眾有更好的人選，但現實是他們不可能進入未來一年的立法會，因此投票就是對現有的泛民議員投下信任與否的一票。

至於民調決定泛民議員要總辭，陳祖為表示大眾就要面對總辭的後果，包括立法會將可以毫無困難地通過極具爭議的議案。若全體留任，大眾則需要求他們全力以赴。

對於未來一年立法會缺乏民意授權，陳祖為引用政治哲學學者Philip Pettit等的理論，如議員沒有得到民主授權，但很大程度上反映他們群組的利益和意見，也具備一定的代議功能，因此寄語議員，如留下來就要比之前更接近民意。