立法會延任｜胡志偉：去留都應具民意基礎　望民調減少民主派分歧

人大常委會早前通過決定，現屆立法會可繼續運作不少於一年，民主派陣營為去留問題陷入兩難。民主黨昨日（20日）召開記者會表示，將委託民調機構進行調查，並以民調結果作去留決定。 民主黨主席、現任立法會議員胡志偉今日出席港台節目《千禧年代》時指，即使民主黨傾向留在議會，但公布有關決定後坊間出現不少意見，為避免民主派繼續爭拗，並認為作出去或留的決定都應具民意基礎，因此倡議以民調結果作決定，希望減少民主派以及其支持者間的分歧。

胡志偉指，會以民調機構對數據的詮釋為準，不會加插個人想法，希望以民意基礎作出的決定有助團結民主派陣營。（資料圖片）

民主黨主席、現任立法會議員胡志偉在節目上指，認為去留各有利弊，即使民主黨傾向留在議會、履行政治責任，避免議會真空，惟有關決定公布後，坊間反應兩極，反映並非願意承擔政治責任，就會得到市民認同。民主黨不希望民主派繼續爭拗，又擔心有關只由黨內人士意見作決定欠缺民意基礎，因此委派具公信力的民意調查機構，透過公開辯論及民調，尋求共識。

胡志偉續指，會以民調機構對數據的詮釋為準，不會加插個人想法，希望以民意基礎作出的決定有助團結民主派陣營，將精力面對政權。對於民調的詳細內容，胡志偉指暫時未有資料，重申會找具公信力的機構，如中大、港大民研，進行全港性民意調查。

公民黨黨魁楊岳橋。（資料圖片）

公民黨黨魁楊岳橋表示會跟從民主黨，以民調結果作去留決定。楊岳橋重申，公民黨仍傾向留在議會內，又表示不認為民主派爭拗去留等同分裂，形容如同當年英國「脫歐」公投，兩派各有道理，不容易說服對方，因此須交由市民決定。