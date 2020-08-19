新冠肺炎︳郭家麒批全民檢測由醫護學生採樣風險高　憂驗毒變播毒

政府公布的普及社區檢測計劃有傳下月舉行，為市民提供一次自願病毒檢測。有醫護學生表示，曾收到局方邀請協助採樣工作，時薪擬為300元，獲發外科口罩和手套等保護裝備，並將接受拭子採樣和預防感染控制訓練。 本身是泌尿科醫生的公民黨立法會議員郭家麒質疑，政府安排大量沒有鼻咽拭子經驗的醫護人員以至學生採樣，風險相當高，批評做法不道德及不負責任。他又質疑，在社區進行有關工作的場所，未能符合採樣的衞生標準，呼籲當局應在合適地方，由符合傳染科醫生標準的醫護人員處理，否則後果或會相當嚴重，「唔係驗毒呀，我擔心係全港播毒運動呀。」

郭家麒提到，武漢的華中科技大學有關鼻咽拭子研究的防護管理策略，有關程序是在負氣壓房間進行。（張浩維攝）

指鼻咽拭子是帶侵略性程序

郭家麒今日（19日）在記者會上表示，病人很可能在採樣的步驟中嘔吐或咳嗽，按程序有關防護裝備將需要成套更換，應保障整個過程「100%不會影響其他人」。他強調，鼻咽拭子測試屬帶侵略性的程序，他自己作為泌尿科醫生，亦沒有試過，質疑政府隨便找醫學會、甚至物理治療、職業治療學生、牙醫等人員。

武漢規定嚴格消毒 在負壓房採樣

郭家麒引述武漢的華中科技大學有關鼻咽拭子研究的防護管理策略，當時由8名護士執行1.1萬個採樣，需要設立特別的採樣房間，嚴格消毒程序及方法。他特別提到，有關程序是在負氣壓房間，每小時內需換氣12次，他指，在武漢的採樣工作如此認真，批評港府竟然決定找學生做，批評是不負責任。

郭家麒引述波士頓大學的研究指，即使由專業的鼻咽拭子採樣約有5%至10%機會造成流鼻血等問題。（張浩維攝）

研究指專業人士採樣仍有一成機會流鼻血

郭家麒另外引述波士頓大學的研究指，即使由專業的鼻咽拭子採樣約有5%至10%機會造成流鼻血等問題。他指，醫護人員本身就醫療責任有買保險，但質疑當他們處理檢測工作是未必受保，而醫護學生的醫療責任更無人知由誰人負責。他質疑，醫護學生更有機會在回家後將病毒帶回家，甚至傳染至本身的工作環境。他建議有關工作人員，應暫時停止日常工作或避免回家。

至於傳染風險方面，郭家麒表示，如果取樣樣本不足，可能會得出假陰性結果。他又質疑，如果學生只獲派發外科口罩，為何有關同學的老師沒有反對。

郭家麒呼籲市民考慮自願檢測時要特別小心，長期病患者、長者、小童等，應小心考慮是否進行檢驗，並留意採樣現場的工作人員是否穩妥。

社會工作者總工會張志偉擔心，政府如向NGO徵用地方做全民檢測，這些地方與檢測標準有別。（張浩維攝）

傳徵用NGO地方全民檢測 憂安全規格未達標

社會工作者總工會張志偉指，最近有消息指，民政事務局透過社會福利署找非政府機構（NGO）徵用地方作全民檢測，對此感到擔心。他透露，由NGO管理的社區中心有13間，不少中心內有不同服務，例如長者中心、安老院、幼稚園等，這些服務使用者不少是高危組群。

張志偉指，如果政府打算使用這些中心，與檢測取樣的場地要求標準有別，擔心社區中心短期內能否做到通風等設備。他亦憂慮，如果疫情緩和，不少服務將會恢復，屆時其他服務使用者都會使用中心，擔憂社區中心用作檢測是否適合。張志偉認為政府應擱置有關安排，另覓適當地方進行。

郭家麒又質疑，有人提倡以測試作為可以到商場逛街的條件，質疑採樣人員不合資格做檢測，有機會導致災難性結局。（張浩維攝）

內地全民檢測有效 因小區完全封鎖

另外，郭家麒亦批評全民檢測成效很低，同時成本高昂，一次至少要15億至16億元，但測試的有效期只有7日，無助香港對抗疫情，認為港府應先做好關口工作。他指，對抗傳染病的「ABC」（基本原則）應是從源頭做起，質疑政府卻選擇在社區藥石亂投。

他又提到，內地使用全民檢測有效，是因為個別小區己完全封鎖，當找出全部感染者後才讓居民放行。他舉例指，如果本港有人早上做完檢測，下午到銅鑼灣，一樣可以受感染，批評在此情況下檢測完全無用。

採樣訓練需3至4周 即使醫生亦要訓練1周

郭家麒又質疑，有人提倡以測試作為可以到商場逛街的條件，質疑採樣人員不合資格做檢測，有機會導致災難性結局，或令市民有錯誤訊息，以為自己沒受感染，開始沒有預防地進行正常社交。

郭家麒解釋，執行鼻咽拭子的人士一般都曾專業受訓，要有基礎的解剖學訓練，「職業治療學生未必清楚鼻咽的位置」，亦應清楚有關風險、感染控制等。他又指，訓練工作一般會有相關模型練習、同學之間互相嘗試，再在受管制的環境下試一次，每一個訓練階段都應該有數天至以星期計算，合共需要3至4星期訓練學生，即使醫生亦需要一星期，強調不是輕率及沒有風險的工作。