立法會延任｜網上電話民調各有優劣　學者：如意見接近由政客詮釋

香港民意研究所（下稱香港民研）今日（21日）公布「我們香港人」調查結果。在網上意見組群中，有35%受訪者支持立法會議員留任，47%受訪者市民反對。研究所同時亦以電話隨機訪問1,012人，當中37%受訪者支持泛民留任，41%受訪者反對，16%受訪者稱一半半。 香港民研「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智稱，得知不少網民以至政治人物動員社會大眾登記成為意見組群的成員，以回答「立法會去或留」的調查，此調查方式成為受政治動員影響的意見參照，引起了坊間對結果代表性的疑問。故此團隊決定公開同期進行的隨機電話訪問的結果，而此訪問方式的樣本基礎是不受政治動員的直接影響，可視為香港社會整體狀況的反映，重申兩個方式的調查代表了兩套不同方法所產生的結果。梁啟智強調，過往意見組群的調查結果， 與傳統電話訪問得出的結果，是「合理地接近」。

李立峯指出，由於網上登記方式依賴市民自己主動參與或動員他人參與，而電話訪問則無法動員參與，故此電話隨機訪問方式比網上登記答題方式會有更少誤差。（李澤彤攝／資料圖片）

梁啟智指網上意見群組機動性較強

梁啟智表示，自今年5月起「我們香港人」計劃一直以網上意見群組的方式收集數據，指此調查方式機動性比較強，適合計劃講求即時回應社會熱點的原意。他指香港民研會從網上意見組群調查所得的結果會進行數據加權，以作平衡。而過往網上意見組群及電話隨機抽樣兩種調查方式得出的結果，是合理地接近。

但梁啟智強調，民主派議員的決定應該是看全香港的意願還是只看民主派支持者的意願，或者是否要有其中一邊有絕對過半數才算數等問題，是價值觀與非方法學的問題。

李立峯指電話隨機較少誤差

香港中文大學新聞與傳播學院院長李立峯接受《香港01》電話訪問時表示，民意調查是以科學的研究方法，反映市民在特定問題上的意見。不同的民調方式都會有誤差，但由於網上登記方式依賴市民自己主動參與或動員他人參與，而電話訪問則無法動員參與，故此電話隨機訪問方式比網上登記答題方式會有更少誤差。

但李立峯指出，在有關立法會議員應延任或總辭的意見調查中，電話及網上的意見傾向雖然有差別，但差別「不是大得誇張」，兩個訪問方式均是反對聲音較多。而日後就此問題的調查，有機會出現支持及反對的差距在誤差率內，李立峯指學術上的答案就是不能一口咬定及下結論，但如何詮釋此結果，則要由政治人物決定，強調民調研究者及政治人物是以不同的角度看待及運用民調結果，是否跟隨此結果不是民調機構可以決定。