立法會延任｜香港民研料將辦民調　鍾庭耀指民主黨倡採2千樣本

香港民意研究所於本月17日至20日以電話隨機抽樣調查訪問1,012名市民，當中37%受訪者支持泛民留任，41%受訪者反對，16%受訪者稱一半半。 研究所主席兼行政總裁鍾庭耀今天（21日）指有關結果在誤差範圍之外，又形容現時社會就留任問題的理性思考不足，形容結果「只係好初階」。鍾庭耀提到昨天（20日）與民主黨在電話上初步交流過，現時民主黨仍未決定委託研究所負責有關民調工作，不過他透露民主黨傾向將民調樣本數目訂於2,000人。 研究所記者會結束後，民主黨表示，已接觸香港民研，並預計在9月內進行全港大型科學化民意調查，並已聯絡傳媒機構舉行最少一次論壇，讓全港市民充分了解去留的利弊和作出全面的討論，一同尋求共識和抉擇未來。

鍾庭耀在記者會上表示，初步建議採取「雙基準」門檻。

鍾庭耀：昨與民主黨曾通電話 未正式委託研究所

研究所今天公布「我們香港人」群組調查和電話抽樣調查結果，其中在電話調查中，當中37%受訪者支持泛民留任，41%受訪者反對，16%受訪者稱一半半。按政治光譜劃分，有61%自稱民主派支持者反對留任，僅19%支持；55%非民主派支持者支持留任，21%反對。

鍾庭耀分析指，有關結果在誤差範圍之外，又形容現時社會就留任問題的理性思考不足，情緒因素佔比例較多，若正反雙方在未來一個月作出進一步解說，讓市民知道泛民去留有甚麼影響和後果，屆時民調結果或有所不同，形容結果「只係好初階」，

鍾庭耀透露，昨天曾與民主黨在電話上初步交流過，現時民主黨仍未決定委託研究所負責有關民調工作，不過他透露民主黨傾向將民調樣本數目訂於2,000人。鍾庭耀坦言，對研究所而言，進行民調完全無難度，但關鍵是有關黨派如何運用民調結果，就門檻等問題需向公眾作解釋。

初步倡雙基準門檻 如不達標政界要「自己諗掂佢」

鍾庭耀在記者會上，初步建議採取「雙基準」門檻。他舉例指若有2,000個樣本，假設有500人對泛民去留無意見，研究所便會剔除無意見的500人，再分析剩下的1,500名受訪者。他指出兩個門檻應並排而行，一是過半數跨黨派受訪者傾向留任或不留任，二是三分二民主派支持者傾向留任或不留任，只要民調結果能達致其中一個門檻，民主派便應採納；但若過不到門檻，鍾庭耀笑言民主派或要「自己諗掂佢」。

民主黨表示，已接觸香港民研，預計9月內可進行具公信力的大型民調。（盧翊銘攝／資料圖片）

楊岳橋指反映泛民去留具爭議

公民黨黨魁楊岳橋指出，民調結果反映民主派去留極具爭議，社會不存在一面倒聲音，亦證明民主派要用作出決定是不容易和艱難。楊岳橋表示，公民黨將會與民主黨溝通，了解民主黨在民調過程中有何需要，公民黨從而提供協助，又希望透過民調舉行前的社會討論，讓大眾更充分了解去留的理據。

公民黨黨魁楊岳橋指出，民調結果反映民主派去留極具爭議，社會不存在一面倒聲音。（盧翊銘攝）

劉頴匡盼合組議政平台

民間集會團體召集人、新東初選出線者劉頴匡表示，希望民主派可重視是次民調結果，又指分裂已經形成，這些分裂對抗爭並無幫助，因此各方看畢民調數據後，以互相尊重態度再作出商討。他表示，民主派與本土派並非針鋒相對的敵人，希望透過更多開放討論會，就去留問題作理性討論。劉頴匡重申，希望現任泛民議員和初選出線者能合組議政平台，就公開社會政策共同發表意見，例如一同反對全民檢測，應把討論去留問題的時間，用作討論市民關注的議題。