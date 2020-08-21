立法會延任︳梁振英連出六帖狙擊泛民留任　批大黨未吃透攬炒精神

民主派陣營在立法會的去留問題，近日掀爭議。民主黨、公民黨、朱凱廸及陳志全昨日都表示將依民調決定是否留任被人大常委會延任一年的立法會。全國政協副主席、前特首梁振英昨日下午起在facebook發帖，先後狙擊民主派跟從民調的決定，又特別提到民主黨、公民黨、梁繼昌等人。 梁振英今早(21日)的帖文指，泛民其實不想攬炒，引述民主黨主席胡志偉指，「坊間（對留任）有很大反應」，指言論說明民主黨發公民黨還沒有吃透攬炒精神，又稱「人大常委會做了初一你們不敢做十五，還叫攬炒？」不過，翻查近日報道，不見部分梁振英所引述的泛民言論內容，而對於民調問題設計不公平的質疑，有關網上民調並非旨在了解市民是否支持泛民留任的民調。

梁振英質疑，香港民研的問題設計並非問及受訪者是否支持泛民議員留任。（資料圖片）

梁振英由昨日下午已開始發帖，稱香港民研的民意調查問題設計，對得出的答案有影響。他引述指香港民研的問題為：「人大常委決定現屆立法會繼續履行職責不少於一年，你有幾支持或者反對全體立法會議員繼續出任議員？」，質疑為何問題的主體是「全體立法會議員」而非「全體民主派議員」，又形容為「蠱惑」。不過，有關調查是以網上方式進行，並非民主派委託了解是否留任的隨機抽樣科學性民調，問題設計的宗旨未必是了解民主派去留的民意，而兩種民調的取樣的方式及比例均無可比性。

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昨日會計界立法會議員梁繼昌亦公布他就業界發起的民調，在8月17日以電郵發問卷至9,492名會計師，問是否同意他延任。梁振英質疑，梁繼昌在兩日後只收到1,530人完成問卷，其中1,329人是會計界選民，問梁繼昌在其中只有52%的回應同意延任，反問在9,492名會計師中只有不到800人同意，「就是民意授權嗎？」梁振英在這帖文發出的5小時後再出帖狙擊，指梁繼昌急不及待，只是收回15%的問卷，就公開發出「52%支持延任」的結果，批評他「食相十分難看。」

梁振英引泛民言論 經翻查無相關說法報道

梁振英昨晚約9時再發帖，稱公民黨和民主黨傾向接受人大常委會的決定，延任不少於一年。他反問，「如果（我說如果）一年後仍然沒有動靜舉行選舉，公民黨和民主黨是不是用今天的理由，繼續接受延任？」質疑他們接受延任的理據是否合理。

至於今日中午的帖文，梁振英稱，有泛民在民主派議員是否延任的問題上，「同枱食飯各自修行不可以嗎？」，而他認為重點在於「食飯」，強調如果沒有食飯的問題，怎樣修行沒人關心。不過，翻查資料，今日的相關報道並未有使用「各自修行」的字眼，而使用「食飯」的報道，以娛樂新聞為主，只有一篇《文匯報》的報道，引述青年新政前成員黎耀駿facebook帖文批評泛民，但內容是要求泛民議員捐出七成收入，留下三成「食飯坐車」，亦非梁振英所言的「同枱食飯各自修行」。