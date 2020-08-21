政壇諸事町︳建制派曾力推健康碼准出入餐廳　林鄭批不切實際

建制派政黨整月來建議政府推出第三輪防疫抗疫基金及推出「健康碼」，並倡議讓市民以健康碼作為出入一些公眾地方的條件，認為有助恢復經濟。特首林鄭月娥今日（21日）在記者會指，考慮推出香港健康碼，是用於出行，又批評指如果市民到餐廳、辦公室都需要陰性證明，是「不切實際，不公平」，強調政府完全沒有考慮過這些做法。 工聯會立法會議員麥美娟表示同意林鄭的說法，指健康碼應用於跨境用途及高危行業之用，例如中港司機等。而出入本地公共場所的風險管理，則可透過病毒接觸警示程式應對。

張宇人曾建議，持有「港康碼」的市民可以到食肆堂食，食肆亦可以全日開放堂食。（資料圖片）

一眾建制派議員在8月7日會見政務司司長張建宗時，已曾討論推出健康碼，當時建議在便利市民出行之外，進一步推出用以放寬部分社交限制。建制派班長、商界第二議員廖長江在記者會上指，他們建議政府讓獲發港康碼的市民可以獲免部分社交限制，例如晚上6時後，食肆只向獲發港康碼的市民提供堂食服務，獲遵守較寬鬆的限聚令，藉此為重啟經濟活動創造有利條件。

身兼行政會議成員的自由黨主席張宇人指，屆時持有「港康碼」的市民可以到食肆堂食，食肆亦可以全日開放堂食。

多個建制政黨曾建議向持健康碼者開放食肆堂食

之後，作為建制派大黨的經民聯亦多次提出，促請港府盡快推行「港康碼」，讓持有此碼的人士可出入商場、食肆等公眾地方，以減低傳播風險，助港重啟經濟活動。民建聯李慧琼亦曾在8月13日的電台節目表示，認為有需要推出「健康碼」，除了供市民出入境時使用，也可應用到其他公眾地方，例如可恢復堂食及使用公共設施如圖書館等。

廖長江（中）表示，建制派建議獲得健康碼人士可豁免部分限制，例如放寬限聚令和可於食肆堂食。（高仲明攝）

麥美娟今日在政府的記者會後表示，政府應參考新加坡的做法，分三階段安排經濟活動有序復甦，措施包括推行全民檢測、以病毒接觸警示程式協助恢復經濟活動，及為高危行業從業員提供定期檢測，盡快推展跨境健康碼。

對於林鄭表示若健康碼用於本地商業場所不切實際，麥美娟同意，健康碼應用於跨境用途及高危行業之用，例如中港司機等。而出入公共場所方面，麥美娟認為可參考新加坡的做法，由病毒接觸警示程式，盡快通知曾與隱性感染者出席同一場合的人士進行檢測。

麥美娟當日有份與張建宗會面，是否代表「娟姐急轉軚」？翻查資料，麥美娟在會見張建宗當日在facebook貼出工聯會的建議，意見集中在促請政府提供資金援助受影響人士，並無涉及健康碼出入公場所的意見。

至於當日曾公開提出持有健康碼可以出入公眾場所的人士及政黨，暫時未公開回應林鄭指「不切實際」的言論。