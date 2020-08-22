與林鄭相識多年　羅致光：權力對人的負面影響很大

勞工及福利局局長羅致光修讀社會政策出身，加入問責官員團隊前是研究社福政策的學者，亦曾經擔任扶貧委員會委員、關愛基金專責小組主席等公職，與曾擔任社會福利署署長的特首林鄭月娥相識多年，工作上關係一直緊密。 羅致光昨日（22日）接受香港電台電視節目訪問時談論到與林鄭的關係，羅致光談論兩人之間的關係，指如朋友所指是有日常生活交往的話，那二人不算是朋友；但若在工作上互信的層面上，大家就是朋友。他稱對方由署長開始、其後成為常秘、政務司司長，做到特首，認為權力對人們的負面影響很大， 當權利越大時，有時候會忽略部份事情，例如自己的良好感覺，又指當人們開始不再跟你爭辯，「你反而應該驚」。

（港台節目截圖）

羅致光指，過去十四個月的社會運動造成社會撕裂，認為撕裂不只在於政府及反政府人士之間，而是蔓延到家庭及朋友，稱自己與其他香港人一樣感到不開心，認為政府及每位主事官員都有責任，但拒用「內疚」一詞，只會自覺「好蠢，咁都諗唔到」。他又認為，每次作決定時，要考慮是否以自己最佳選擇的角度作決定，認為「馬後炮」地思考，什麼事都可以做得最好。

羅致光指，相信政府內大部份同事都認同要與非建制派溝通，即使爭取不到一票，仍可互相明白對方想法，「甚至我想表達一個要求，就係你鬧我少啲」。他相信林鄭亦會就著不同議題與非建制派溝通，認為民生政策討論是有幫助，但在今天的政治環境中，有些事可能討論後未必有作用，反而有反效果。

（港台節目截圖）

以智商高達160而為人所知的羅致光被問到，腦筋靈活是否對於爭取民眾支持是障礙，羅致光表示同意，認為自己面對的最大困難是「唔明白點解啲人唔明白」，承認自己與公眾溝通出現困難。他又認為自己能夠掌握市民感受，但會從理性層面而非感性層面表達想法，故此自己的言論顯得「離地」。

至於有否曾經考慮過辭任問責官員，羅致光稱同意「留下來很艱難，離開很容易」，稱要考慮離開會產生的效果，惟現時不適宜討論。但從初心而言，認為現時仍然能做到當初想做的事，故此沒有離職。