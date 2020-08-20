羅致光認全日禁堂食未考慮戶外工作者　「到當日落雨就知有咁多」

港府上月底推出全日禁堂食令，多區都有打工仔日曬雨淋於公園進餐，更有市民要跪地吃飯，惹市民強烈不滿。港台今日（20日）晚上最新上載，明日將播出的《鏗鏘說》，專訪勞工及福利局局長羅致光的預告片段，羅在專訪中提及反修例風波及全日禁堂食令。羅認為政府有責任，但拒用「內疚」一詞，只會自覺「好蠢，咁都諗唔到」。 羅致光以全日禁堂食令為例，承認政策推出前，醞釀兩至三周，並無任何一個人提過，在戶外工作市民用膳會有困難，「從來無人提過……到當日落雨，大家就知原來係有咁多（人）」。

勞福局局長羅致光在港台訪問中表示，在實施全日禁堂食令前，從來無想到室外工作市民用膳問題。（資料圖片／梁鵬威攝）

羅致光專訪將於明晚（21日）8時於港台電視31播出，在《鏗鏘集》Facebook專頁上載的預告片段中，羅致光提及過去一年經歷的反修例風波，羅坦言，見到社會撕裂情況，並非純粹政府與反政府陣形，更出現於家庭及朋友之間，形容自己的感受與香港人一樣「唔開心，大家都唔開心」。

主持羅永聰緊接追問，羅會否對此有內疚感覺？羅致光眉頭一皺，沉默半晌，他指自己固然有責任，政府當然有責任，主事的官員亦都有責任，「但要撫心自問，每次做決定時，我哋係咪以自己最佳嘅選擇角度去做一個決定？馬後炮咩都做得好啲，但我又唔會用『內疚』哩兩個字，有時會覺得自己好蠢，『咁都諗唔到？』」。

「點解我諗唔到呢？」

羅致光以早前令打工仔怨聲載道的全日禁堂食令為例，羅稱在作出全日禁堂食令前，大約二、三周已有人討論，但從來無人提過一個室外工作問題，「無人提過，當然唔係佢哋責任，係我哋責任……但到當日落雨，吖，大就知原來係有咁多……咁多（人）……真係無考慮到哩樣嘢」。

至於會否因此而內疚，羅致光沒有正面回應，僅表示：「會覺得『點解我諗唔到呢』，當然我會話其他人無提我，但責任喺我哋度，唔可以賴點解唔話畀我聽。」

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網民派「嬲嬲」轟堅離地

預告片推出約一小時已經有超過300多個「嬲嬲」，不少網民對羅局長言論有強烈反應，有網民留言稱：「香港人比咁多錢一個月你，明知每個決定影響全香港，一句『點解我諗唔到嘅？』咁就安慰左自己就算？而且唔係無人講，係你甘於堅離地！淨係識圍爐取暖！」、「160（IQ）就緊係講到人哋錯啦！佢無錯～～」。

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