澳洲簽證新安排　三類港人可延長居留簽證5年　後可申請永久居留

澳洲政府今日（22日）公布香港留學生、畢業生及技術勞工赴澳新簽證安排。於本年7月9日前持有臨時畢業簽證、短期技術工作簽證的香港特區護照持有人，將會自動延長簽證五年。現正在學或日後的港人留學生在澳洲完成高等教育後，將合資格持有為期五年的臨時畢業簽證，惟申請者仍須符合申請該簽證的要求，包括澳洲在學要求（Australian Study Requirement）。至於申請短期技術工作簽證的香港特區護照持有人，如果他們擁有澳洲技術移民職業列表上的資格，同時滿足勞動市場測試要求，亦可申請五年簽證。 澳洲移民、公民、移民服務及多元文化事務部長Alan Tudge表示，澳洲在吸引香港優秀人才方面有悠長歷史，稱他們能夠為澳洲的經濟及工作增長帶來貢獻。他又指，香港近期的事件令到香港的人才會想繼續留在澳洲，或遷居至如澳洲般的自由、民主國家，而新的簽證安排會確保澳洲繼續吸引到香港的人才。

現時有1萬名留澳的香港特區護照持有人可以延長簽證居留5年，其後可以申請永久居留權。亦有2,500名持有上述簽證的港人將會赴澳，同時有約1,300人正在申請上述簽證。簽證期5年過後，簽證持有人可以申請永久居留。

澳洲政府指，未來打算吸引香港的出口導向產業至澳洲，尤其是對澳洲經濟及工作增長有極大潛力的產業，詳情將稍後公佈。