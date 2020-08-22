移民數字持續上升　葉兆輝：對香港競爭力已響起警號

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝今（22日）在香港電台節目中指出，本港移民數字持續上升，恐會削弱香港的競爭力，形容警號已經響起。 根據統計處最新的人口普查資料，2019年中至2020年中，有約2萬人移出香港，而受疫情影響，持有單程證來港人士亦比上年同期大減。比較兩年數字，人口增加了1800人，增長緩慢。葉兆輝指人口老化及人才流出的跡象，將會對香港衍生出長久深遠的負面影響。

本地移民數字上升，葉指原因可用推拉理論（the push-pull theory of migration）解釋，一來外國各地放寬移民政策，降低門檻，加上外國閒適的生活環境，對年青人而言非常吸引，產生「拉力」。二來加上香港的政治情況及社會分裂，都會促使年青人移民，將他們「推」出去。

葉兆輝指在移民情況持續下，政府需設法保持競爭力。（資料圖片）

他續指，《港區國安法》落實有其需要，但亦令市民擔憂失去司法獨立和言論自由，構成移民潮。他認為政府應小心處理，釋除市民的憂慮。又指去年的社會運動令香港處於困難局面，然而政府並沒有效地處理，香港是中國一部分，但需要維持其獨特性。「如果香港只是單單成為內地的另一個城市，並不會為帶來太大的意義以及價值。」

他又表示，在移民情況持續下，政府需設法保持競爭力。保持原有專才並吸引各地人才遷入，是香港的生存之道。又言年青人是香港的將來，政府應致力培育，給予他們適切的教育、技術培訓，吸引他們留在香港。