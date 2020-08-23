新冠肺炎｜工聯會調查：逾5成製造業僱員稱第二季就業情況更差

工聯會權益委員會副主任鄧家彪、香港製造業總工會主席李煒敏今日（23日）舉行記者會，公布第二季疫情下製造業僱員就業狀況問卷調查，調查發現有過5成受訪者認為就業情況更差，近7成受訪者表示不是「保就業計劃」的受惠僱員。 鄧家彪批評，政府在支援基層勞工時措施「離地、不作為」，建議政府對失業人士發9000元，為期半年，並善用大灣區配套支援本港製造業發展。 李煒敏要求政府直接發放消費券，指超市減價不實際，反而消費券可讓市民有選擇商品的自由。

製造業總工會連同屬下九間工會的調查，發現逾半受訪者就業現況比4月份第一次問卷調查更差。（梁子傑攝）

香港製造業總工會連同屬下九間工會，在7月24至31日期間，成功訪問1272名製造業僱員，以了解製造業僱員在疫情下的就業情況。

調查顯示，受訪者中有53.4%表示，就業現況比4月份第一次問卷調查更差，雖然政府已推出第二期「保就業計劃」，但仍有6成半受訪者表示非受惠僱員；亦有5成受訪者表示計劃不能幫助僱員，比4月調查上升5%。

調查亦顯示，僱員認為現金津貼及生活費補助最能即時幫助改善經濟，有6成受訪者表示最能幫助，比4月調查大升8%。

鄧家彪倡向失業者每月派9000元

鄧家彪建議，對失業人士發放津貼9000元，持續6個月，並向被迫放無薪假及減薪僱員，容許其參加求職津貼計劃，發放每月津貼3000元，持續6個月。

鄧家彪指，就中期措施而言，本港應改善經濟環境，創造更多就業機會，由政府帶頭推出更多的臨時職位，並要求政府推出更多職業培訓，而僱員再培訓局「特別·愛增值」課程的培訓津貼亦應增至9,000元。

他認為，本港長遠應重塑製造業，改變經濟單一結構，政府需考慮重組香港合適及有優勢的香港製造行業；重建可跨境學徒訓練計劃培訓本港人才，吸納年青投身行業。

失業僱員哽咽 嘆生計難要供樓

61歲的張先生指，6月尾被逼提早退休，雖然僱主有提供遣散費或長期服務金，但是生活壓力很大。他哽咽表示，需要繼續供樓，估計到年底就會用盡該筆款項。他建議政府可發展「地攤經濟」，令失業人士可以自力更生。