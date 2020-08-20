疫下面對失業及就業不足　團體調查發現六成人每日處於焦慮狀態

本港第三波新型冠狀病毒疫情持續，經濟蕭條下令各行各業受挫。有團體以問卷調查訪問基層失業及就業不足人士，調查發現，超過六成受訪者每日處於焦慮狀態，超過五成人出現抑鬱狀況，更有八成受訪者表示受失眠困擾。調查亦發現，六成受訪者會因停薪留職的安排及失業問題，處於嚴重至中等廣泛性焦慮的狀態，需諮詢精神科醫生評估。 團體期望，政府能盡快提供短期失業援助基金，並斥資創造更多就業機會，幫助基層及失業市民渡過時艱。

工作受疫情影響 受訪者憂情況再持續三至六個月

關注綜援低收入聯盟於7月19至8月6日期間進行問卷調查，以電話、實體問卷及網上問卷形式收集215了份問卷。調查針對失業及就業不足的基層人士，了解他們在疫情下的工作狀況及精神健康狀況；受訪者七成為女性，年齡主要介乎25至44歲，當中四成受訪者個人收入低於每月$8,000，其次約兩成個人收入介乎10,000元至14,999元之間。

疫情下各行各業受影響，有五成受訪者表示因疫症令工作時數減少，更有兩成人面對失業問題，當中三成受訪者受影響情況長達6個月或以上；不少受訪者亦表示對前景不樂觀，近四成人表示認為工作受影響的情況會再持續多至少3至6個月。

關注綜援低收入聯盟調查發現，超過五成受訪者對自我焦慮評分中高達6分及最高的7分。（曾凱欣攝）

收入受影響憂難以應付開支 一半受訪者焦慮達高水平

因應對前景的擔憂，調查發現，受訪者均出現不同程度的焦慮，超過五成受訪者對自我焦慮評分中高達6分及最高的7分。組織幹事林俊彤提到，大部分受訪者的焦慮感源於擔心收入難以維持基本生活開支、交不到租金及擔心日後難以找到相同性質的工作；大部的受訪者亦提到現時的積蓄僅足夠支撐1個月至3個月的開資，難以渡過整個疫情。

調查亦使用焦慮自我評估量表，對廣泛性焦慮症的嚴重度進行評估，當中六成受訪者會因停薪留職的安排及失業問題處於嚴重至中等廣泛性焦慮的狀態，需諮詢精神科醫生評估。