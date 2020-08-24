立法會延任｜一文睇清民主派8大抉擇方案　其中1個出自前高官手筆

民主派於未來一年議會去留問題，近日引起派系內部爭論。抗爭派質疑來年議會的民意授權和合法性，要求民主派現任議員杯葛。民主黨則提出節衷方案，交由民調結果定奪。 正所謂「留與不留之間有很大的討論空間」，社會不能簡單一句「去」或「留」表述立場了事，而需要清楚告訴公眾具體的計劃。連日來，坊間對於民主派未來一年去留安排，提出過眾多方案。本文將整合主要的8種，供讀者參閱。其中一項建議，更是出自一名前問責高官之手……

抗爭派主張民主派議員集體杯葛延任議會，但陣營「主留派」的聲音亦頗強大，爭持不下。（資料圖片）

1. 全面抵制

這是大部分抗爭派的要求。他們認為未來一年議會沒有合法性，是「臨立會2.0」，不能稱之為「留任」，接受延任安排等同接受「招安」、「人大委任」，因此要求民主派全面杯葛。為數不少的本土派人士如出戰新界東初選的鄒家成、元朗區議員王百羽、中西區區議員梁晃維等，都持類似觀點。

不過有另一派聲音質疑，提倡杯葛者無法清楚解釋杯葛過後的抗爭路向、抵制與否有何根本分別，而為何抗爭又和留在議會有必然衝突。政治學者馬嶽、蔡子強等都曾提出相關觀點。

2. DQ4留下，其餘全走

這是民主派「元祖級KOL」蕭若元的主意，即原先被裁定提名無效的4名現任議員，即公民黨郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋、專業議政梁繼昌4人留任，其餘議員皆不留下。

有專欄作家認同此一提議，認為可凸顯DQ參選資格的荒謬，其他議員抵制則可堅守《基本法》和「民命」的民主理念，否定延任的的合法性，同時在議會中保留反對派聲音。不過亦有意見認為，此舉對北京挑釁性過強，而4名議員實際上也難以兼顧眾多議會事務。

公務員事務局前局長王永平提出，民主派可以用「be water」形式應對未來一年議會。（資料圖片）

3. 「be water」半留半走

公務員事務局前局長王永平上周在報章專欄中提出一種「破格」做法，讓4名被選前DQ議員，連同其他已宣布不尋求連任的議員，如陳淑莊、莫乃光、梁耀忠、張超雄、黃碧雲、李國麟等共10人留守立法會，其餘十多人則在外面聲援及為下屆選舉作準備。

另外，由於議員毋須重新宣誓才可履行職責，理論上其他人仍是議員，所以有需要時也可以出席立法會會議，參與辯論或投票。王永平認為，這個「既留守又杯葛」的做法符合「be water」的原則，也可避免民主派去留相持不下所造成的分裂。

4. 「影武者」代理人

即尋找替身。新界東初選出線人劉頴匡上周提出，原本離任的議員可聘請初選勝出者擔任議員助理，擔任對方的「影武者」，由最新的民意授權決定未來議會方向，平衡「留在議會」和「民意授權」兩大考慮。

當然，也有人質疑技術上的可行性。例如馬嶽認為，初選勝出者獲得的是60萬人授權，和所有民主派選民數目有一定分別，而且出線也不代表最終會勝選；此外，初選勝出者獲授權「代表民主派出選立法會」，但不一定代表選民支持他們「在過渡議會內做立法會議員」；此外政治現實上，要一名現任議員擔任猶如「傀儡」的角色是否可行，也是另一個問題。

5. 民間議政平台

這算是「溫和版」的影武者計劃。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華提議，民主派議員可以照留任，但要和參與過立法會初選的參選人、組織、政黨建立民間議政平台。

他認為在重大議題上，議員於議會內的發言、辯論、投票取態，都以這個平台的結論為標準，這固然不是最完美，但可為未來一年議會的工作，重新注入一些民主派支持者的民意授權基礎，紓緩兩派的分歧。

6. 模稜兩可，交由民意定奪

亦即民主黨現時的做法。民主派大部分現任議員上周一表示大部分議員傾向留任，但其後陣營內民意反彈。民主黨上周四宣布，會委託有公信力的機構作民調，並服從相關結果，同日公民黨亦表示會跟隨。

民主黨今日確認，已和香港民意研究所聯絡，民研可能會再向中文大學新聞與傳播學院院長李立峯尋求合作。民主黨主席胡志偉表示，民調設有「雙門檻」安排，即如整體受訪者過半數有同一傾向（去或留），或民主派支持者超過三分之二有同一傾向，民主派就應跟從民調結果。

據了解，主張杯葛的議員朱凱廸、陳志全，都認為如果所有其他民主派議員都答允遵從民調結果，就會「跟隊」。

當然，也有部分民主派中人，如新界東初選出線人何桂藍，主張應舉行公投決定去留。至於技術上是否可行，是另一個問題。

現任民主派立法會議員中，陳志全、朱凱廸主張杯葛來年議會。（資料圖片）

7. 無協議狀態

這並非有人特別提出的建議，而是一種預想的最壞情況。有民主派中人擔心，一旦民調達不到決定的門檻，又或是有多名議員拒絕「跟隊」，22名民主派議員各做各的，有的留有的走，美其名為「兄弟爬山」，實為「各行各路」，屆時「在席三分二」門檻又守不住，杯葛效果又做不到，民主派一盤散沙。

對於一旦民調門檻不達標應如何是好，民主黨表示將由議員各自決定，換言之「無協議狀態」的機會不能排除。

至於「跟隊」問題，目前至少民主黨、公民黨、工黨張超雄、香港本土毛孟靜表示會跟從相關民調結果，街工梁耀忠則表示會「跟大隊」，也可算作傾向跟從；專業議政未有明確表態，但會計界議員梁繼昌昨日在電台節目中質疑，民調或有取樣誤差，暗示對「跟隊」有保留。

8. 全部留任

這是最為溫和的做法，主流泛民目前都傾向如此做，認為這可「死守議會戰線」，發揮有限但仍然重要的監察作用。不過由於朱凱廸、陳志全表明主張杯葛，要實現這個目標，暫時至少需滿足兩大條件，一是終極民意調查達到「應該留任」的門檻，二是民主派內包括專業議政等可達成共識，全數跟從民調結果。