立法會延任｜民主黨晤民研　採雙門檻建議　胡志偉：必服膺結果

全國人大常委會早前決定現屆立法會延任不少於一年，民主派就去留意見分歧，傾向留守的民主黨早前表示，將委託學者以科學的民調方式，決定未來一年是否留任立法會。 民主黨今日（24日）與香港民意研究所商討後見記者。民主黨主席胡志偉表示，民調會參考民研主席鍾庭耀提出的「雙門檻」建議，即服膺於整體受訪者過半數有同一傾向（去或留），或民主派支持者中，超過三分之二有同一傾向。 胡志偉透露，香港民意研究將與中文大學新聞與傳播學院院長李立峯合作進行民調。民主黨議員林卓廷強調，無論調查方式、問卷設計、門檻等，完全聽從民研建議，民主黨不會有任何異議。他又指，稍後有傳媒會安排多場辯論，冀市民多關心。

林卓廷表示，若民主派留守立法會，可拖延「惡法」通過，舉例指去年修例風波、「明日大嶼」撥款等，「單方面未必能阻到，但一定能拖延」，呼籲市民珍惜議會戰線，不能棄守。

被問到是否所有民主派會跟隨民調結果，胡志偉稱現時只屬初始階段，相信大家會各自研判決定。對於最終民調結果未能達至門檻，胡志偉強調，這就是議員的政治判斷和責任，難作出即時回應。

至於民調的開支如何分配，林卓廷稱，早前在民主派會議上有泛民主動提岀分擔開支，但他認為開支非想像中多，相信民主黨可應對，不過仍待稍後商討決定。

香港民研副行政總裁鍾劍華表示，短期內交代民調方法。（張浩維攝）

鍾劍華：民主黨傾向設2千至3千人樣本

民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，本周內會公布民調細節，他指民主黨傾向設兩千至三千人樣本，但他稱一般都以一千人樣本，因一千人與二、三千人的誤差不會有太大差距。

對於民研為何建議「雙門檻」，鍾劍華稱沒絕對標準，但他稱若採用「簡單多數決」，有機會如英國脫歐公投一樣，結果差距非常少，跟隨結果脫歐後引起不少爭議。