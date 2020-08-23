立法會延任︳民主黨擬獨力出資辦民調　朱凱廸允20議員同意便跟隊

民主黨早前表明將服膺於科學化民調的結果，決定是否留任在人大常委會決定延任一年的立法會，公民黨隨後亦表示跟從此做法。據悉民主派曾開會討論，民主黨已表示會獨力支付民調的費用，其他黨派無需出資。 有與會者引述，與杯葛派友好的朱凱廸在會上表示，要有20名議員跟從民調，他才會一同跟從結果。同樣傾向不留任的陳志全亦稱，需大部分議員共同跟隨民調結果，他才會服膺決定。 點算人頭，倘民主黨、公民黨、專業議政，加上街工梁耀忠、工黨張超雄及議會陣線毛孟靜，都跟隨有關民調結果，人數將達21人。

據了解，專業議政仍未討論是否跟隨民調結果決定去留。（資料圖片）

據了解，民主派昨日曾開會討論是否跟隨民調一事。民主派議員四大板塊之中，民主黨及公民黨已公開表明，將跟從民調結果決定去留，而專業議政未討論是否跟隨結果。主力負責籌劃民調的民主黨立法會議員林卓廷在會上表明，有關民調費用並不高昂，由民主黨獨力出資不成問題。

至於跟隨民調的門檻，香港民意研究所總裁鍾庭耀早上曾提議，方案之一是設立兩個可接納門檻，其一是當整體支持者過半數傾向去或留，其二是民主派支持者多於三分之二支持的結果，若兩個門檻都無法達到則由議員自行決定。

林卓廷接受《香港01》查詢時表示，對於鍾庭耀的以上建議，目前仍未有定案，強調尊重民研的決定。

朱凱廸：20人跟從民調結果才跟隨

另有與會議員透露，第四板塊中的朱凱廸表示，要有20名議員跟從民調，才會一同跟從結果。而陳志全則認為，要有大部分議員共同跟隨民調結果，他才會服膺決定。記者向朱凱廸查詢，暫未獲回覆。

有民主派議員指，預料民調結果要到9月下旬才會出爐。該議員又指，民主派目前的集體共識，是由鍾庭耀決定跟隨民調的門檻；同時，各民主派議員均認為，大眾對於民調作為解決分歧的方法，反應正面。