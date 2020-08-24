立法會延任｜黎智英撐留守議會不認同攬抄 ：強行撞牆會撞死自己

傳統民主派及抗爭派就去留問題爭拗不斷，民主黨提出以民意調查結果決定是否延任立法會一年。壹傳媒創辦人黎智英認為，現時不用民調難以服眾，是一個解決方法，若然抗爭派不丞認民調結果，「是否要完全按照你們的做法才算? 這樣並不公道。」他指泛民被政府放在現時處境內，沒有選擇權。他支持泛民留守議會內履行責任。

民主黨上周宣布，會跟隨科學的民調結果作決定。（資料圖片/李澤彤攝）

壹傳媒創辦人黎智英今日(24日)出席民主黨前主席劉慧卿網台節目《議會內外》，明言不讚成攬抄路線。他呼籲抗爭派，指爭取法治自由之路漫長，若強行撞牆只會撞死自己，認為要各人在各自處境中抗爭，「歷史站在對的一邊，我們最後贏要靠時間，不是靠現時的勇武。」談及如何打國際戰線，他指民主陣營沒有暴力的本錢，本錢只有道德力量，「為法治自由抗爭，全世界都會有共嗚。」

黎智英指現時香港新聞自由凋零，「依家同事都會小心啲，當你做嘢小心有顧忌，都係無新聞自由」，又指「就算寫出嚟，佢哋唔拉我，我都係冒緊險去做呢件事。點解要冒險? 如果有自由唔需要冒險。」

警方在八月初派近200警員進入壹傳媒大樓蒐證，黎表示經歷事件後員工「士氣好咗」，形容受到壓迫下每個人都會反彈，暫時未見到有辭職現象。被問到有何措施可以令員工安心，黎反問「可以做啲咩?唔通整隻船，俾佢哋有事可以偷渡走?」 又表示不會出售《蘋果日報》或結束台灣業務，「撐到無得撐為止」，他坦言撐下去是意志，但難料經營環境有多凶險。