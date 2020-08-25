拒評羅致光「權力負面論」　林鄭：唔覺講緊我　初心40年如一日

勞工及福利局局長羅致光早前在港台節目上談及與行政長官林鄭月娥的關係時，提到權力對個人的負面影響很大，當權力越大，有時會忽略部分事情，包括個人的良好感覺。 林鄭月娥今日（25日）出席行會前回應說，無留意到他是談及自己，以為他指的是羅致光自己由政客家到加入政府擔任官員的感受，又強調自己初心40年如一日，都是為了服務市民。

林鄭回應羅致光「權力負面論」，說無留意到他是談及自己，以為他指的是羅致光自己由政客到加入政府擔任官員的感受。(資料圖片)

林鄭今早行會前見記者，被《香港01》記者追問有關羅致光早前的訪問內容，權力對她帶來甚麼負面影響。林鄭回應說，無留意到羅致光的言論是談及自己，以為羅致光是說他自己，「由一個政客入來做官員，可能他會有些感受」。

今年是林鄭出任公職第40個年頭，強調自己40年如一日，當時加入政府的初心是為了服務市民，並會以更謙卑態度聆聽社會意見，為香港未來打拼。

羅致光談林鄭：權力對我們的負面影響很大

羅致光早前（22日）接受香港電台電視節目《鏗鏘說》訪問時，談到與林鄭的關係，他談及兩人之間的關係時，指如朋友所指是有日常生活交往的話，那二人不算是朋友；但若在工作上互信的層面上，大家就是朋友。

他稱兩人認識數十年，對方由署長開始、其後成為常秘、局長丶政務司司長，到特首，認為權力對其負面影響很大，當權力越大時，有時候會忽略部份事情，包括自己的感覺，尤其是良好感覺，往往由於在某一個位置才有，又指當做到某一個位置，人們開始不再跟你爭辯，「你反而應該驚」。