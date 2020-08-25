民主派初選｜要求選管會徹查涉舞弊　麥美娟：民主派攬炒其心可誅

民主派於7月舉行立法會選舉初選，港府及中聯辦先後出聲明譴責，指控民主派開展的「非法初選」涉違《港區國安法》。事隔1個月，工聯會立法會議員麥美娟，聯同早前原報名出戰勞工界的黨友梁子穎，今日（25日）到選舉管理委員會請願，要求選管會徹查民主派初選，涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，並要求政制及內地事務局責成選管會嚴肅跟進事件。

7月11、12日，一連兩日民主派初選，60萬人參與。（資料圖片／歐嘉樂攝）

麥美娟質疑，於7月初舉行的初選除涉嫌違反限聚令外，民主派更明言初選是「攬炒」的十部曲之一，而「攬炒」的目的就是要奪權、奪港及勾結外國勢力。她表示，《港區國安法》已清楚列明此等行為違法，有關當局需要確切執法。她又批評選管會未有採取建議，進行任何調查工作。

麥美娟對選管會的不作為深表遺憾，敦促選管會立即改變有關縱容選舉不公的態度，盡快調查各類涉嫌違反選舉條例的行為，維護選舉公平的原則。

麥美娟又指，民主派早已揚言要在選舉中奪取立法會一半以上議席，並透過議會將否決特區政府提出的法案，癱瘓施政以至脅迫行政長官下台，達至他們奪取特區管治權的野心，批評民主派「用心險惡、其心可誅」。

梁子穎指出，初選所產生的民主派立法會選舉候選人，包括黃之鋒、郭家麒等均有過「港獨」言行，認為選管會必須徹查，亦支持警務處國安處嚴正執法。

選管會未有安排代表接收請願信，麥美娟指會將信件直接交予特首。