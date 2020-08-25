新冠肺炎｜酒吧等續關　張宇人批官員偏聽「所謂專家」無理據說法

第三波新冠肺炎疫情近日緩和，政府今日（25日）宣布，周五（28日）起有限度放寬食肆堂食至晚上9時，不過維持每桌二人的安排，而且容納人數不可多於上限的一半。 行會成員、自由黨飲食界立法會議員張宇人表示，措施令飲食業繼續「吊鹽水」，而3個表列處所（即酒吧、卡啦OK和夜總會）要繼續停業，業界對政府的決定感到失望和憤怒。 張宇人又指，業界希望官員能將心比己，不要只偏聽「所謂專家」吹無求疵和無理據的說法，墨守成規，毫不正視業界過去多個星期的意見和訴求。

張宇人於FB回應，指業界希望官員能將心比己，不要只偏聽「所謂專家」吹無求疵和無理據的說法，墨守成規，毫不正視業界過去多個星期的意見和訴求。（張宇人FB）

指業界基本上已「死得」 情況苦不堪言

張宇人在Facebook回應說，飲食業員工已多個月「無飯開」，對於政府指社會將要長時間與病毒共存，他反問，「業界現時根本無法生存，何來共存？」

張宇人指，業界早在多個星期前已到「臨界點」，今日仍然未能做到四人一桌、全日做生意和重開酒吧、卡啦OK和夜總會，坦言業界基本上已「死得」，業界關門者眾，或正在排隊等結業，不少員工只能靠借糧維生，情況苦不堪言，「大家都感受到他們的辛酸和無奈」。

陳肇始於8月25日會見傳媒，宣布食肆周五起恢復晚市至9時。（余俊亮攝）

希望恢復四人一桌 全日做生意

張宇人說，業界希望官員能將心比己，不要只偏聽「所謂專家」吹無求疵和無理據的說法，墨守成規，毫不正視業界過去多個星期的意見和訴求，忽視了保就業、保經濟的要求，更漠視防疫和經濟之間要取得平衡。

在3月疫情初爆發時，張宇人表示，業界理解政府要採取張弛有度原則，但疫情到現今即將9月，認為政府應與業界尋求與病毒共存的方案，不應再推行一刀切的「辣招」對待飲食業，而業界多次向政府表達願意於工序上作調動，配合防疫措施，目的只希望政府能恢復四人一桌、全日做生意和重開表列處所，「比業界老闆和員工一條生路，讓業界能生存，否則大家只會餓死，而不是病死。」

張宇人最後說，今日聆聽了無數業界的聲音及訴求，完全明白業界苦況，他必定會繼續鍥而不捨地向政府表達業界聲音。