【拆局】拆解放寬晚市堂食禁令深層底因　政府「升降機式」抗疫

晚市禁堂食措施生效逾月，飲食業界苦苦「吊鹽水」，千呼萬喚下終於等到政府進一步放寬禁令。食衛局局長陳肇始今(25日)表示，自8月28日起晚市堂食可延長至晚上9時，維持兩人一枱的限制；戲院、美容院、較少身體接觸的運動場所可以重開。 本港新增確診個案前日(24日)首次回落至單位數，翌日政府即火速宣布放寬限聚令，實有拯救飲食業外的更深層次底因。據政界人士指，過去這段日子有大型商場業主及大型零售連鎖店向港府高層反映，禁食肆晚市堂食後，帶連傍晚六時後大型商場人流「懸崖式」下跌，港府為穩住飲食及零售這兩大勞工密集行業，趁這兩日疫情感染人數下降（分別為9宗和19宗）之際，宣布為食肆晚市堂食「鬆綁」。

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接近政府的政界人士表示，實際上港府一直有心盡早放寬限聚措施，惟早前疫情過於嚴峻，難有適合時機。上周開始疫情放緩，特首林鄭月娥即預告要觀察未來一周確診數字，若有持續下降趨勢便逐步放寬食肆及處所限制。及至周一(24日)確診數字明顯回落，當局亦順理成章立即「解禁」。

雖然周一(24日)確診數字只有9宗，但其中4宗未知源頭，比率高達44%，按專家團的評估疫情未算平息。港府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，當本地個案維持單位數、源頭不明個案減至兩成或以下才放寬社交距離措施會較「穩陣」。不過，政府除了防控須考慮其他社會因素，在風險可控情況下盡量讓經濟活動有序進行，因此政府放寬限制的準則會比專家建議更為寬鬆。

該名政界人士指，港府的最新判斷，疫情在短期內難有平息，須調整策略打「持久戰」，避免因控疫拖垮經濟。所以，往後會以「升降機式」調整限聚措施的收放，即不待確診個案數字完全歸零、只要出現明顯下跌即會「鬆綁」，但當發現確診數字爆升，又會再收緊防疫措施，一收一放，一上一落，就像升降機調節般。