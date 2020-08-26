林卓廷許智峯被捕｜連登香討同熱論　721事件、柳俊江搜尋度急升

【7.21事件】民主黨立法會議員林卓廷、許智峯等16人，今早（8月26日）因去年「7.6光復屯門公園」及「721事件」被捕，其中林卓廷、許智峯「涉及去年屯門警署案件」和「涉嫌參與去年721暴動、7月6日屯門警署外串謀他人毀壞財物及妨礙司法公正罪」，引起關注。 《香港01》綜合多個討論區帖文，發現不同陣營網民都熱烈討論今次多人被捕的事件，除了令林卓廷、許智峯、7.21事件搜尋度急升外，7.21當天在元朗遇襲受傷的前主播柳俊江的搜尋度亦大升。

先重溫7.21事件畫面▼▼▼

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2019年7月21日元朗西鐵站白衣人襲擊事件被網民稱為「元朗黑夜」，當日大批身穿白色上衣者手持藤條、木棍和鐵通等硬物衝入元朗西鐵站，襲擊致多人受傷。接到消息後到場直播、曾致電報警的林卓廷、柳俊江及現場採訪的《立場新聞》前記者何桂藍等都遇襲流血受傷。

7.21事件時序▼▼▼

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7.21事件｜連林卓廷共57人被捕 44白衣人 飛天南等8人被控暴動

事隔超過1年，警方今早拘捕16人，其中林卓廷「涉嫌參與去年721暴動」，許智峯等則「涉及去年屯門警署案件」。另外，警方再就「7.21事件」拘捕13人，包括上述的林卓廷，至今共有57人被捕。

警方拘捕行動引起全城關注，根據Google Trends數據，「林卓廷」、「許智峯」、「721」等相關字眼都急升，熱度十足。

（Google Trends）

「林卓廷」、「許智峯」、「7.21事件」相關搜尋上升都算意料之中，令人意外的是連帶前主播柳俊江的搜尋亦急升，估計原因是柳俊江於「7.21事件」晚曾到現場，當日他被暴徒打到頭破血流。柳俊江早前出版書籍《元朗黑夜》紀錄7.21元朗發生的事件等，由於他曾出現於暴動事件現場，不少人關注他會否被拘捕，令「柳俊江」相關搜尋急升。

搜尋度急升相關字詞及公眾人物▼▼▼

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綜合多個facebook專頁，與「許智峯林卓廷被捕」相關帖文的網民反應：

《香港01》整理警方拘捕行動後「許智峯林卓廷被捕」相關帖文（8月26日早上6時至下午4時30分），各陣營79個facebook專頁共201個帖文中，「嬲嬲」數明顯較多，有329,064個，「讚好（Like）」則有97,579個。

201個帖文中，「嬲嬲」數最多的是《蘋果日報》的「受襲竟變被告 林卓廷涉7.21暴動被捕 何君堯fb贈興」帖文，共有21,587個「嬲嬲」，「Like」只有943個；第2多「嬲嬲」的帖文是香港電台「民主黨兩名立法會議員林卓廷及許智峯被捕」報道，有21,544個「嬲嬲」，「Like」則有1941個。

至於「Like」數最多的是幫港出聲 Silent Majority的「林卓廷涉721暴動 許智峯涉刑毀等罪被捕」帖文，共有「7841」個「Like」，「嬲嬲」只有5個。第2多「Like」的是《蘋果日報》的「【抗暴之戰】柳俊江證林卓廷到場前已有白衣人施襲 反問如參與暴動為何主動報警？」帖文，共有5406個「Like」，但亦有4269個「嬲嬲」。

值得一提的是，即使同樣是「民主黨兩名立法會議員林卓廷及許智峯被捕」，在港台Facebook帖文中是「嬲嬲」多於「Like」，在幫港出聲Facebook帖文中則調轉，「Like」多過「嬲嬲」，所以facebook帖文總數的「Like」和「嬲嬲」，不能簡單定論為支持或反對警方拘捕行動，須視乎帖文內容。

討論區網民對許智峯林卓廷被捕看法

除了facebook，《香港01》亦整合較多反建制網民留言的連登討論區，以及較多親建制網民留言的香港討論區帖文，發現不同陣營網民都熱烈討論「許智峯林卓廷被捕」問題，取態亦有不同。

連登討論區帖文與「許智峯林卓廷被捕」相關熱門討論詞：

連登討論區其中一則較多人發言的帖文「【突發】林卓廷被控暴動、許智峯被捕」，網民對警方拘捕行動取態明顯傾向負面，批評警方行動字眼出現多次，不少更夾雜粗言，亦有網民批評是「原告變被告（出現17次）」、「指鹿為馬（出現8次）」。

香港討論區帖文與「許智峯林卓廷被捕」相關熱門討論詞：

連登討論區較多人發言的「民主黨指林卓廷涉「721」暴動被捕」帖文，網民取態則明顯傾向正面，「恭喜」、「好消息」、「開心」、「大快人心」分別出現18次、12次、9次及6次。網民認為是「天網恢恢 疏而不漏」、「天地有正氣」、「要找數」、「抵死」、「遲來的公義」，更說要「請小鳳姐」及「開香檳」。

另外，綜合連登討論區和香港討論區帖文，都有不少網民提及柳俊江（連登討論區帖文出現5次，香港討論區帖文出現4次），主要關注柳俊江是否亦會被拘捕。

本文統計共79個Facebook專頁，於8月26日早上6時至下午4時30分，曾於Facebook發布有關「許智峯林卓廷被捕」的201個帖文表現及網民互動量，得出上文結果。其中包含於統計的專頁包括： 01新聞 幫港出聲 蘋果日報 立場新聞 時聞香港 香港電台 星島日報 向香港警察致敬 now新聞

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▼▼▼ 10張圖看清中國糧食現況 ▼▼▼

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餘下2張中國糧食情況圖可看：

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