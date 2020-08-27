全民檢測｜倡參考南韓設負壓採樣亭　郭家麒憂檢測變播毒源頭

普及社區檢測將於下周二（27日）展開，食衛局早前招攬私家醫院及診所的醫師、牙醫、護士等擔任臨時檢測人員。本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒指出，該批臨時工作人員共5,000多人，其中包括沒有採樣經驗的登記護士、化驗室人員、物理治療師及健康服務助理。他憂慮，缺乏足夠經驗的醫護參與檢測，稍有不慎會釀成播毒源頭。 另外，就檢測設於社區會堂進行，香港工人健康中心主席、醫生余德新指出，室內環境換氣次數不及室外，難以流通的空氣稀釋病毒，建議政府採用半露天設施，甚至參考南韓設「負壓採樣亭」，完全分隔採樣人員及檢測者。

南韓的「負壓採樣亭」是於亭內採用負壓設計，以免亭內受污染的空氣流出，檢測人員可由採樣亭的洞口伸手入內，在亭外為市民進行檢測。(翟睿敏攝)

余德新解釋，南韓的「負壓採樣亭」是於亭內採用負壓設計，以免亭內受污染的空氣流出，檢測人員可由採樣亭的洞口伸手入內，在亭外為市民進行檢測，避免直接接觸。余德新指出，科大早於2003年沙士後期，研發出相似的設計「Isobooth」，至今7間政府胸肺科診所仍在使用，要套用於是次檢測計劃中並不困難。

另外，余德新建議縮減每名檢測者於採樣中心的停留時間，以及必須完全分隔等候區與採樣區，減低檢測過程中的感染風險。

臨時工未知感染會否獲賠償 郭家麒促政府釐清

郭家麒就指出，採樣屬高風險程序，政府卻遲遲未公布防感染安排，亦未提及向非化驗專業的醫護、醫學生、其他行政人員提供防感染培訓，情況令人擔憂。他認為，政府有責任確保所有工作人員具備相關知識，避免因程序出錯出現交叉感染。

郭家麒又提到，曾多次要求政府將新冠肺炎納入職業病，卻遭到勞福局局長羅致光當面拒絕，現時僱員需自行向僱主、保險公司及法庭，證明是因工染病，難度很大。他指出，公務員可根據政府聘用合約，接受全數賠償，惟政府未有交代會否就今次的臨時工負責，促請政府釐清有關問題，並為有關人員提供臨時住宿設施。