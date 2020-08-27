全民檢測｜華大試劑被指假陽率高　專家：提升敏感度　寧捉多勿漏

本港新冠肺炎第三波疫情持續，港府於9月1日將推行全民檢測計劃，其中一間供應商華大基因，日前被指供應予瑞典的病毒試劑有「缺陷」，導致當地至少3,700人出現「假陽性」，事件已通報瑞典醫療產品管理局、歐盟以及世界衛生組織（WHO）等。 香港醫務化驗所總會會長李偉振今早（27日）接受港台節目訪問表示，為識別患者，供應商會盡量把試劑敏感度提升，「寧願捉多咗都唔好捉漏咗。」加上，檢測並不會單靠一個結果便會確診，亦會由醫生按臨床病徵診症，稱市民毋須擔心。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

李偉振解釋，假陽性即是患者完全無感染病毒，但測試結果則呈陽性反應。他稱，出現假陽性有兩個可能性，分別是檢測前的階段，於取樣、處理檢測期間有污染物感染；以及分析階段出現假陽性。

他進一步指，試劑是否準確視乎其敏感度及特異度，但冠狀病毒不只一種，設計試劑時為準確找出新型冠狀病毒，故相關設定會受限，便會出現「寧願捉多咗都唔好捉漏咗」。但李續指，現時不會單靠一個檢測結果而將患者確診，亦會由醫生按臨床病徵，例如聽肺、化驗報告以及檢視病人的X光影像確定，稱市民毋須擔心，因診斷屬於醫療程序，最終都要靠醫生診症。

加上，李指所有試劑均不是百分百準確，假陽性總會出現，要視乎其比例。故華大基因出現3,700個假陽性結果，李偉振據消息得悉該公司作了6萬至7萬多的檢測，得出數個百分比的假陽性結果，是否有效仍須其他試劑相比；且試劑均會不斷進步，當收集的數據愈多，假陽性的情況亦可改善，地域亦是其一因素影響試劑準確性。

故李指，相比假陽性，假陰性反而是確診患者，但斷定對病毒未有呈陽性反應，讓其返社區會更危險，故稱試劑的敏感度及特異度有相互關係，須互相作平衡。

▼8.28重新開放場所▼