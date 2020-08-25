立法會延任｜鍾劍華：最快9月上旬做民調　個人傾向採三分二門檻

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全國人大常委會早前決定現屆立法會延任不少於一年，民主派就去留意見分歧，傾向留守的民主黨日前表示，將與中文大學新聞與傳播學院院長李立峯合作進行民調，並會參考香港民意研究所主席鍾庭耀提出的「雙門檻」建議，即服膺於整體受訪者過半數有同一傾向（去或留），或民主派支持者中，超過三分之二有同一傾向。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，民主黨傾向要有2千至3千個樣本，最快9月上旬可展開調查，他個人傾向以民主派支持者中超過三分之二有同一傾向作為門檻，又指若最終民調結果相近，民主黨議員需要作政治判斷決定去留。

胡志偉表示，相信隨著民研公布調查細節，會有越來越多議員加入跟隨民調決定去留。（資料圖片 / 張浩維攝）

鍾劍華今早在港台節目上表示，現時的流程緊逼，因民主黨希望於9月內完成民調，他認為以民調決定去留並非最理想的做法，但要打破困局則無其他選擇。鍾劍華建議，民主黨應在短時間內，充分向市民說明對去留的立場及工作展望，並鼓勵與市民及其他黨派溝通，再進行民調是較理想的做法。

至於結果門檻的問題，鍾劍華強調，要待與民主黨商討後才有最終決定，他指出，世界各地有不同標準，例如簡單過半數或三分之二準則，以英國脫歐公投為例，則是服從簡單過半數原則，而他個人認為，在重大決定上，應以民主派支持者中超過三分之二有同一傾向作為門檻。

胡志偉：已有傳媒邀請舉行論壇　料會有更多議員跟隨民調結果

民主黨主席胡志偉表示，門檻等方法學上的問題，全部交由民研決定，該黨沒有任何取態。至於遊說工作，他透露已有傳媒邀請，相信稍後會舉行論壇向公眾解釋看法。

目前除了民主黨外，公民黨4名議員及工黨張超雄已表明會跟隨民調結果，胡志偉相信，隨著民研公布調查細節，會有越來越多議員加入跟隨民調決定去留。

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