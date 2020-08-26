立法會延任｜楊岳橋：留任會續拉布　岑敖暉憂泛民選舉權永久剝奪

立法會延任不少於一年，民主派就去留引發爭議，民主黨委託民研進行民調，民研提出以雙門檻制決定，即逾3分2民主派支持者及逾一半全況市民支持去或留。現任立法會議員楊岳橋今日（26日）出席論壇時，就形容現時是一場強行加時的球賽，沒有任何機會換人，至少尚有20多人在球場上比賽，「有人會踢得前啲，有人會踢得後啲」，不同意有部分議員被批表現不堪。 出席同一節目、有份參與初選的抗爭派岑敖輝，就反駁指若接受強行加時，人大就有可能藉此永遠剝奪港人的選舉權；又稱尚有非常多的市民在觀眾席上打氣，若拒絕非法加時可能製造到重新開啟「球賽」的機會。

楊岳橋及岑敖暉出席論壇。（港台直播截圖）

就民主派去或留陷入彊局，民主黨提出會服膺由民研舉辦的民調結果。岑敖輝今早出席港台《延後之戰》論壇時，認同公投是最理想的解決方法，惟疫情加上港府打壓難以進行，民調是沒有辦法中的辦法；惟若設置過多及太複雜的門檻，有可能出現3分2民主派支持者認同要走，最終決定卻與港人意願違背的情況。

楊岳橋重申願意服膺民調，指雙門檻的做法是專家講法，尚有空間可以討論。岑敖輝就駁斥指，民研主席鍾庭耀表明應是政治決定。

第6屆立法會延任一年，近日有抗爭派人士，要求泛民總辭抵制議會。（資料圖片）

岑敖暉：接受延任容讓中央未來剝奪選舉權

被問到留下能在議會有何作為，楊岳橋坦言，在《國安法》下不禁保證有「好花巧嘅野」做到，亦不可能開空頭支票，但可預期最簡單的行動就是拉布，製造更多空間讓社會討論具爭議性的議案，如明日大嶼等；他又以前所未有的內會半年拉布戰為例，指議會行動並非沒有想像空間，承諾「做到幾多就做幾多」。

岑敖暉反駁指，政治的關鍵是如何製造不可預期性，2019年後港人全力支持「攬炒」，拒絕延任正正是推動 「攬炒」的做法；由五眼聯盟要求香港如期選舉開始，國際關注港人選舉權的張力已經出現，拒絕延任必會造成更軒然大波。他又稱，接受人大延任只會製造更多機會，讓中央取消未來的選舉，港人的選舉權有可能會被永遠剝奪，是當務之急最需要處理的問題。岑敖暉亦指出，民主派議員必須承認，過往有部分議員的抗爭意志不強，以致難以支持他們繼續議會陣線。

楊岳橋以去年的《逃犯條例》修訂為例，指是議會中有拉布、鬧雙胞等製造不同張力，供予社會大眾子彈，不能否定是全體議員的成果。他憂慮，若議會中沒有民主派的聲音，所有議案只會光速通過，受影響的仍是港人。

岑敖暉就贈予對方「以香港人民意願為依歸，反抗到底」。（港台直播截圖）

談到總辭形式，楊岳橋指出，客觀事實是任期強行被延長一年，他們只有辭職才不再是議員，惟部分「主走派」議員認為不辭職、不出席會議已足夠。岑敖暉認同有關做法，若提出辭職變相就是認可人大的決定，但亦指形式上有很多細節可以商榷。

楊岳橋又提到，民主派議員有多個被彈劾議案尚未審議，認為應在議會把關；岑敖暉就稱相信港人對此不太關心。

在互贈對方一句的環節中，楊岳橋以公民黨今年的參選口號「越打壓，越頑強」共勉；稱面對打壓，任何形式的頑強都需要存在，呼籲要好好珍惜議會戰線。岑敖暉就贈予「以香港人民意願為依歸，反抗到底」，強調接受中共委任，北京未來就有藉口取消選舉。