李宇軒被截　湯家驊料內地服刑後遣返港審　法庭需考慮潛逃風險高

廣東省海警日前在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，拘捕10多名「涉嫌非法越境人員」。據報船上12名港人中，包括早前因涉嫌違反《港區國安法》勾結外國或者境外勢力而被捕，現正保釋的「香港故事」成員李宇軒。12人目前正被中國海警扣柙，公安仍在調查中。 外界關注，李宇軒涉及《港區國安法》的案件會否一併在內地審理，行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，由於李宇軒違反的是《港區國安法》，並非內地國安法，相信內地只有權審理偷渡一案，李或先在內地服刑，繼而遣返香港再次受審。 政務司司長張建宗表示，港府會就事件與內地各方面聯絡。

湯家驊表示，由於李宇軒違反的是《港區國安法》，並非內地國安法，相信內地只有權審理偷渡一案，李或先在內地服刑，繼而遣返香港再次受審。

根據《港區國安法》第55條，駐港國安公署在3個特定情况下，才可對涉及國安法案件有管轄權，將案件送交內地審理。3個情況分別是：當外國或者境外勢力介入的複雜情况，港府管轄有困難；出現特區政府無法有效執行國安法的嚴重情况；或出現國家安全面臨重大現實威脅的情況。條文列明，須由特首或駐港國安公署提出，並報請中央人民政府批准。

湯家驊接受查詢時表示，雖然李宇軒是因違反《港區國安法》而潛逃，並在內地水域落網，但他所涉及的國安法案件並不符合上述3個情況，相信其案件在內地一併審理的機會很低，預料將先在內地就偷渡案服刑，繼而被遣返香港再次就《國安法》案件受審。

根據內地刑法，偷越邊境、情節嚴重者判處一年以下有期徒刑、拘役或管制，亦要罰款。

法庭日後需考慮疑犯潛逃風險高

湯家驊指，現時中港並無移交逃犯協議，若有人因棄保潛逃而被通緝，內地會將潛逃疑犯驅逐出境，將其押到一個口岸並通知本港警方接手，他估計今次亦會以此方法處理。

至於李宇軒今次潛逃，會否影響日後涉及《港區國安法》案件的人士保釋機會，湯家驊認為，法庭會按每宗案件作判斷，但相信需考慮疑犯的潛逃風險高。