全民檢測周六起網上預約　24間學校可做檢測　全港採樣中心名單

因應新冠肺炎疫情而推出的「普及社區檢測計劃」將於9月1日正式開始，當局於今早交代細節。計劃將為期7天，於全港設立141個採樣中心，包括24間官立學校，市民明起（8月29日）可網上預約。媽媽若想帶子女做檢測，程序又是如何？

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24間學校作採樣中心

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當局今早交代全民檢測計劃的最新細節，公務員事務局長聶德權表示，計劃將於全港設立141個採樣點，包括24間官立學校、各區社區中心及運動場地，選址準則為方便市民。他指，所有地點均經衞生署及機電署作評估，並會於檢測進行期間做好社交距離及感染控制措施。計劃暫為期7天，當局會視乎檢測進度，決定是否延長。

參與者進入中心前要量度體溫及出示相關預約證明，取得樣本瓶後，等候醫護人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。中心內，市民應保持社交距離，完成後按指定通道離開，避免人群聚集。

「普及社區檢測計劃」屬自願性質，市民明天（8月29日）起可於網上系統預約。所有沒有病徵並持有效身份證或出生證明書的香港居民均可參與，六歲以下兒童，以及咽喉或鼻腔曾經接受手術人士則不適合參與是次檢測計劃。全港18區社區檢測中心的開放時間為上午8時至晚上8時，當中有一小時會進行清潔和消毒。

香港區

+ 29 + 29 + 29

新界區

+ 72 + 72 + 72

九龍區

+ 39 + 39 + 39

離島區

檢測步驟

1. 網上預約

在「普及社區檢測計劃」網上預約系統輸入姓名、身份證號碼／出生登記編號及本地流動電話號碼，並選擇社區檢測中心及時段（每30分鐘為一時段）。

完成預約後，會收到手機短訊確認你的預約日期和時間，並列有社區檢測中心名稱和參考編號。

2. 前往採樣

帶備身份證及手機短訊，於預約時段前往你已選擇的社區檢測中心。

工作人員會提供一個印有序號的樣本瓶及進行登記，然後由受過相關醫護訓練的人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。之後會收到載有參考編號和樣本瓶序號的手機短訊，確認完成登記。

檢測結果

檢測結果呈陰性的人士會在約3天內收到電話短訊通知，檢測結果呈陽性的人士，會由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。

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