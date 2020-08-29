《黑豹》Chadwick Boseman腸癌逝世　兩前港區人大死於此頭號殺手

Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）昨日（28日）因為大腸癌病逝，終年43歲，消息震驚全球。 環顧政壇，曾有不少政界人物也曾患腸癌，原來當中更包括兩名前港區人大代表。至於近日的例子亦不乏，日本首相安倍晉三昨日（28日）召開記者會，宣布辭去首相一職。他表示6月接受檢查時發現潰瘍性大腸炎復發，因要繼續治療而辭職。另外，現年71歲的社民連成員古思堯，6月底亦向傳媒披露患上直腸腺癌第4期，並已經擴散。

據資料顯示，腸癌是香港頭號癌症殺手，醫管局2018年公布本港2016年新確診癌症數字，發現大腸癌是本港最多人患的癌症，連續第4年佔榜首，其次才是肺癌和乳癌。

前港區全國人大代表王敏剛在去年兩會舉行期間，因急病請假回港，後來在瑪麗醫院病逝，終年70歲。外界一直不知王敏剛的病因，當時有傳王敏剛是因腸癌逝世，因發現得比較遲，令體內癌細胞已擴散。

馬力2007年因結腸癌病逝

而在2007年，時任民建聯主席馬力同樣因結腸癌病逝，終年55歲。馬力當時身兼港區全國人大代表和港島區立法會議員。

至於古思堯，他在6月向傳媒透露患上直腸腺癌第4期，癌細胞擴散到肝臟、前列腺和淋巴系統，醫生敦促他早日治療。人稱「阿牛」的社民連成員曾健成向《香港01》證實，古思堯已經做完手術，日前已由深切治療病房（ICU）轉到普通病房留醫。

安倍晉三因潰瘍性大腸炎辭首相

更震撼的例子同樣在近日發生，日本首相安倍晉三昨日（28日）召開記者會，宣布辭去首相一職。他表示，6月接受檢查時發現潰瘍性大腸炎有復發跡象，上月開始感到疲勞及失去動力，到今個月上旬確認復發，需要服用新藥、休息與繼續治療。

▼《黑豹》男主角Chadwick Boseman不敵癌魔逝世 終年43歲 ▼