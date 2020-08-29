《黑豹》男主角Chadwick Boseman逝世　4年前確診結腸癌終年43歲

Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）早前已傳出健康有問題，外媒報導他於昨日（28日）終不敵癌魔逝世，終年43歲。

查特域克保斯曼憑「黑豹」一角廣為人知。（《黑豹》劇照）

相信查特域克保斯曼的家人透過他的個人IG公布死訊。（Chadwick Boseman IG）

外媒報道查特域克保斯曼日前在洛杉磯的住所中病逝，他的妻子和家人都有陪伴在旁。查特域克保斯曼家人表示，查特域克保斯曼早於4年前已確診患上結腸癌，講到他是真正的鬥士，一直堅持着。

片中可見查特域克保斯曼一臉鬍鬚，面頰凹陷，暴瘦身型引起關注。（影片截圖）

較早前已有粉絲看到查特域克保斯曼直播時，暴瘦的樣貌已有猜測他健康出現問題，查特域克保斯曼更曾被拍到需坐在輪椅上出入醫院，粉絲對此表示十分擔心。

有消息指查特域克保斯曼被送進醫院急症室。（網站擷圖）

今年4月黑豹突然暴瘦：

原定《黑豹2》（Black Panther 2）亦在計劃之中，Marvel方面未公布如何處理。（官方圖片）

《黑豹2》（Black Panther II）亦在拍攝計劃當中，原定2022年5月6日上映，現時未知將會如何處理。其中查特域克保斯曼的家人都有提及「他很榮幸在自己的生涯當中，為大家在《黑豹》中帶來了King T’Challa。」 ⁣