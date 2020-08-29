民協李庭豐稱Whatsapp遭黑客入侵　一街坊被騙三千元

民協深水埗區議員李庭豐今日（29日）在其Facebook 專頁發文，指其WhatsApp 電話帳號疑被黑客入侵，騙徒假借其身份逐一向其通訊錄上的聯絡號碼發出騙財的訊息，暫時已有一位街坊不幸受騙。 李庭豐其後接受《香港01》記者電話訪問時表示，中午時有朋友收到他 WhatsApp， 要求到便利店購買點數卡，友人感到奇怪故此致電向他求證，繼而發現原來自己的WhatsApp 電話帳號疑被黑客入侵，因此趕快到Facebook 專頁發文，呼籲收到短訊的親戚朋友小心受騙。

李庭豐指，他的WhatsApp 電話帳號被黑客入侵，騙徒假借其身份逐一向其通訊錄上的聯絡號碼發出騙財的訊息，暫時已有一位街坊不幸受騙。（資料圖片／梁子傑攝）。

據李庭豐了解，騙徒向其他的親戚、朋友及區內街坊，估計合共過百人發放行騙訊息，暫時有一個街坊有按訊息的要求購買點數卡，損失了三千元。李庭豐指，目前正嘗試拿回WhatsApp 戶口，亦已聯絡WhatsApp，但未有回覆。

李庭豐又稱，今早收到一位親戚的WhatsApp 訊息，訊息附有一條連結，估計自己是進入該連結後就遭受到黑客入侵。