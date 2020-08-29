國安法｜天主教正委會擬登報為民主祈禱　教區叫停：不贊成內容

香港天主教正義和平委員會近日發起公開籌款，用作於報章上刊登廣告，為香港頒布《國安法》後的民主發展祈禱。正委會今日（29日）根據教區指示於facebook撰文，指教區昨日獲悉籌款一事，雖然支持信友為香港祈禱的善舉，但不贊成正委會採用的籌款方式及擬刊登的禱文內容，因此決定正委須終止計劃。 天主教香港教區宗座署理湯漢樞機昨日（28日）發家書，要求神職人員講道時絕不適宜出現引致社會動盪的言論，並指牧者雖然要為正義與和平發聲，然而一些含沙射影或煽動仇恨，及引致社會動盪的誹謗或冒犯性言論，有違基督徒精神，在禮儀中出現亦絕不適當。 《香港01》正就事件向教區查詢。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機。（資料圖片）

天主教正義和平委員會將於下周一向已捐款者安排退款，有不少網民於帖文留言，質疑湯漢是否適合作為香港的宗座署理，又對正委會終抵受不了壓力表示惋惜。

正委會曾多次就政治事件發聲，包括早前要求港府尊重港人意願及議會尊嚴，收回押後立法會選舉的決定，並盡其所能確保9月選舉如期舉行。正委會日前對教友進行的社會事務意見調查，亦問及立法會參選人是否應以「五大訴求」作為參選政綱，接受調查的1,426名教友中有64.3%認同。

湯漢早前接受《公教報》訪問，就人大訂立《港區國安法》，湯漢表示可以理解，並希望國家及特區政府在立法過程中，可以消除或盡量減低市民對國安立法所產生的疑慮。他又相信《國安法》不會影響宗教自由，信仰自由受《基本法》第32條保障，本港的天主教會一直與梵蒂岡有直屬關係，亦應視為內部事務。