全民檢測｜政府258萬登報呼籲參加　與國安法相若　平過修例廣告

因應新冠肺炎疫情的全民檢測「普及社區檢測計劃」，下周一（9月1日）開展。政府今日就在11份中英文報章頭版和內頁等刊發廣告宣傳，當局披露開支為258萬元。 政府近一年頻頻展開宣傳攻勢，5月為《港區國安法》立法解話的頭版廣告，就用了254萬元，但還未計電視、網上和戶外廣告花費。其實200多萬已經算便宜。去年9月為反修例風波解話，港府在海外的報章雜誌登廣告，就從納稅人口袋中拿出800萬元。

全民檢測廣告反問市民是否肯定非「隱性患者」

新冠肺炎疫情回落，政府推行的全民檢測計劃，9月1日（下周一）開展。面對種種質疑，政府不設預期登記人數，但今日就在全港11份中英文報章的頭版和內頁刊登廣告，以「為己為人、參與檢測」為標題，花去納稅人258萬元。

這份頭版廣告，見於多份報章頭版，包括《文匯報》、《大公報》、《經濟日報》、《東方日報》、《信報》、《星島日報》、《明報》、《香港商報》、《頭條日報》，《南華早報》則刊於內頁，《蘋果日報》就沒有刊登。

文中反問市民並「你可以肯定你不是隱性患者嗎？」呼籲市民盡快接受檢測，以免傳染病毒予朋友家人。

港區國安法 截至6月底花逾700萬

這並非政府首次買報章頭版廣告做宣傳，5月29日《港區國安法》未有具體條文時，政府就花254萬元在報章刊登致市民的公開信；連同電視、網上、港鐵廣告，截至6月26日，已經用了納稅人700萬元。

國安法的廣告鋪天蓋地，現時已是8月底，相信廣告費會更高。

去年9月全球登報解釋修例花800萬

去年反逃犯條例修訂示威衝突持續，6月大批港人眾籌600萬元，在G20峰會期間，於20多個國家及地區的報章登廣告，宣傳反修例；8月再眾籌，短短一小時就籌得100萬美元（約780萬港元）。

同年9月5日開始，港府於澳洲、北美洲、歐洲和亞洲共16份主要報章和雜誌刊登廣告，解釋政府的立場，用了納稅人800萬元。

▼預約全民檢測 5個步驟如下▼

▼01實測咽喉拭子採樣▼

▼18區社區檢測中心一覽▼

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▼01直擊火眼實驗室▼