全民檢測｜有區議員收4宗求助　稱遭僱主威逼參與檢測惟詳情未明

港府即將於周二（9月1日）啟動俗稱全民檢測的新型冠狀病毒「普及社區檢測計劃」，截至今日（30日）中午，累計有35.6萬人預約參與。有區議員稱，近日接獲至少4宗市民投訴，稱被僱主威逼或要求參與全民檢測，涉及公務員、茶飲店及超市等行業，惟未有透露求助個案的詳情。

多名區議員質疑全民檢測存在漏洞，呼籲市民杯葛。荃灣區議員譚凱邦表示，近日接獲至少4宗市民投訴，稱被僱主威逼或要求參與全民檢測。（ 羅君豪攝）

多名區議員今日召開記者會，質疑當局推出的全民檢測計劃有多項漏洞，成效不彰，其中引述瑞典採購的華大基因試劑曾出現「假陽性」問題，由此會為本港市民帶來隱憂，部分健康的市民或會因此被誤判及隔離。

荃灣區議員譚凱邦表示，他們並不反對為高危群組作病毒檢測，但反對僱主強迫員工參與檢測。他表示，過去兩周收到約10宗求助個案，當中6宗涉及懷疑有僱主威逼員工參與「特定群組檢測計劃」，包括飲食業員工及院舍護理人員等；另外4宗涉及全民檢測計劃，涉及公務員、茶飲店及超市等行業，惟目前仍未能確定個案詳情。

譚凱邦稱，在經濟市道低迷的情況下，有僱員為保工作只能就範，但仍有人正在周旋。多名區議員設立舉報熱線，呼籲僱員舉報涉及檢測的不合理情況，譚凱邦強調，政府不應強迫公務員參與檢測。

《香港01》已就指控向公務員事務局查詢，正等候回覆。