全民檢測｜收8投訴涉盜用他人資料預約　政府：43萬登記無篤數

政府的普及社區檢測計劃昨早開始網上預約，預約系統疑有漏洞，有聲音質疑網上登記只需填寫身份證號碼即可預約，系統無法識別登記人身份真偽，預約人數或高於實際參與人數，有「篤數」之嫌。 政府發言人今日（30日）表示，普及社區檢測計劃自8月29日起接受網上預約，目前已有超過43萬名市民登記參與，同時收到八宗投訴，懷疑涉及盜用他人的個人資料預約。政府會嚴肅跟進，並把三宗個案交由警方網絡安全及科技罪案調查科處理，有關預約亦已被取消。又強調已取消的登記不會計入登記紀錄，絕無「篤數」。

其中3宗涉盜用他人資料預約個案交警方處理

政府呼籲市民切勿以身試法，強調未經他人同意，盜用他人的個人資料屬違法行為。若發現有此情況，有關部門會把個案轉交警方跟進。若巿民懷疑遭人冒認登記，可致電24小時熱線3142 2368求助，及另行安排檢測。

政府資訊科技總監辦公室在構建普及社區檢測網上預約系統時，依據三大原則去設計，包括方便市民，確保流程安全有序，及保障個人私隱。指預約系統不接受重複預約，每一個身份證或出生證明書編號只能同時預約一個時段。系統加入反機械人程式，防止濫用。

當局指，系統在推出前已通過資訊保安風險評估及審計，以及第三方的私隱影響評估。另外，市民在社區檢測中心登記進行檢測時，需出示本人之身份證或出生證明書正本，以供核實身分。