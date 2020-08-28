立法會延任〡香港民研：逾半數港人支持離任　支持留任不足三成

香港民意研究所（香港民研）透過「我們香港人」意見群組調查，於本月24日至27日電郵方式訪問約1.8萬名市民，並經過加權處理，統計市民對於民主派立法會議員去留的意見。 調查顯示，在可以選擇多項答案的情況下，有54%受訪者表示支持民主派議員全部離任，支持全數留任的有24%。支持部分議員留任同時部分議員離開，名單由民主派集體決定的選項，則有12%受訪者表示支持，選擇由議員自行決定的則有14%受訪者支持。

黃偉豪表示，現時社會就此議題的意見分化，不覺得民意調查可以平息分歧、修補撕裂。（資料圖片）

而在14,563名自稱民主派支持者當中，50%民主派支持者認為應全部離任，支持全部留任的佔27%，此外亦有16%民主派支持者同意部分議員同時留任以及部分議員離開，名單由民主派集體決定。同意議員應自行決定去留的則佔11%。而撇除選擇多個選項的答案後，有22%民主派支持者只選擇全部留任，只選擇全部離任的則佔42%。

1,491名自稱非民主派支持者之中，認為應全部留任僅佔20%受訪者，支持全部離任的則有58%。撇除選擇多個選項的答案後，16%非民主派支持者認為應全部留任，支持全部離任的則有55%。

意見分化 民調或未能平息分歧

「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智表示，本次的民意調查與民主黨委託的調查無關，強調今個星期繼續調查有關立法會議員去留的問題，並非如坊間所指是「問到有滿意結果為止」，而是希望能夠長時期跟進問題，社會大眾網上投票結果亦顯示希望繼續詢問此問題。梁啟智重申，是次問題的字眼及選擇均與上次不同，故此不能直接與上次的結果比較。

香港中文大學政治與行政學系副教授黃偉豪表示，現時社會就此議題的意見分化，不覺得民意調查可以平息分歧、修補撕裂。他認為民主派議員最後不會有一致行動，稱最重要的是運用社會運動「兄弟爬山，各自努力」的精神，強調問題核心不是去留，而是現時出現了分裂。黃偉豪又稱於是次調查中，有逾三成市民選擇全部離任或留任以外的選擇，建議政客可以「諗多啲選擇俾市民」，又認為主張留守議會者有責任要解釋留守有用，以及考慮在留守的情況下，如何向年輕的初選勝出者分享權力，認為需要在留守及總辭之間兩條路之間作談判及妥協，然後得出中間方案。