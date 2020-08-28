立法會延任〡林卓廷：721被捕促更堅持留任意志　下午必出席內會

民主黨立法會議員林卓廷前日清晨遭警方拘捕，指他涉及元朗721暴動罪及去年七月六日屯門遊行事件。林卓廷昨提堂後獲保釋，今（28日）聯同721事件的遇襲傷者召開記者會，回應警方721說法。 被問到事件對於民主派去留的影響，林卓廷稱，經過721被捕事件，令他更堅定留任的意志，強調一但所有人撤出議會，他們的聲音就會變得薄弱、甚至被消失，「721事實就拱手相讓畀林鄭政權單方面去寫。」他更一度哽咽，呼籲市民和民主派議員不能夠放棄，一定要堅持下去。 林卓廷又指，將向民主派議員同事提出，一定要出席下午的內務委員會，「唔開會邊個最開心，就係林鄭政權、保皇黨最開心。」他強調，健康碼對港人的個人資料、私隱、行蹤具非常大威脅，故一定要發聲。

林卓廷稱，經過721被捕事件，令他更堅定留任的意志。(余俊亮攝)

林卓廷指，他是民主派堅持留任的一員，亦一直與支持離任的人辯論。他稱，或有人認為政權如此荒謬，民主派議員不應參與議會，但他直言看法剛好相反，「正正最黑暗日子，我哋要留一線光，縱使個線光微弱，我哋都要守住個線光，唔可以畀黑暗籠罩成個香港。」林卓強調，只要有光就有希望，守住議會戰線就能延續希望。



林卓廷又指，若不是有立法會議員身份，他不能就721事件在議會質詢官員、不能與建制派辯論721事件，亦不能在立法會動用《權力及特權法》調查721。「大家都知道林卓廷根本無代性，直至獲市民授權成為民意代表，一個民意代表被打壓、逼害，代表政權逼害我所代表的市民，呢個代表性唔係我撤出議會就可以取代，就可以彌補。」林卓廷認為，議員的代表性令議會戰線更容易受本地、國際傳媒關注。

不過他強調，若最終市民認為他們不應該留任議會，他會尊重決定，並與大家一起面對之後的後果和黑暗歲月。他亦呼籲大家要有準備去面對往後的黑暗歲月。

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