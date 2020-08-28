立法會延任〡容DQ4留任立會　譚耀宗：一個改過自新的機會

全國人民代表大會常務委員會委員、港區全國人大代表譚耀宗於《紫荊》雜誌撰文，指特區政府宣布讓所有現屆立法會議員都可以繼續留任，是希望立法會能儘快恢復運作，不再引起爭拗，以及給予這些議員一個「改過自新」的機會。 譚耀宗提到，民主派曾宣稱於立法會選舉奪取過半立法會席位後，將否決財政預算案在內的法案，是企圖癱瘓政府施政而達到政治目的，批評是置市民利益而不顧，違背議員就任時的誓詞，稱希望這些留任的反對派議員必須要以市民的福祉為依歸，檢討自己的行為，不要再做「跳樑小丑」。

譚耀宗表示，指特區政府宣布讓所有現屆立法會議員都可以繼續留任，是希望立法會能儘快恢復運作，不再引起爭拗，以及給予這些議員一個「改革自新」的機會。（資料圖片）

譚耀宗又強調，全國人民代表大會就第六屆立法會繼續履行職責的決定，是有着「堅實的法理依據以及權威性、不容挑戰的最高法律約束力」。他指在《基本法》中找不到解決立法會因選舉延期下真空期運作的法理依據，因此「必須尋求更高層次的法律」，即由中央從憲制層面來解決問題，認為由全國人大常委會作出決定，比起修改《基本法》需時較短，因此更符合現時香港社會的情況，希望社會各界以及立法會議員能夠尊重以及遵從決定的內容。

譚耀宗指，是次決定是參考了中國《憲法》第六十條第二款，當中列明如遇到不能進行選舉的非常情况，全國人民代表大會常務委員會可以通過推遲選舉及延長人大任期。而當年「一地兩檢」的安排同樣是由全國人大常委會作出決定後，由特區政府自行訂立具體執行細則，強調此模式格按照「一國兩制」的原則，也保障了特區政府有效施政。譚耀宗呼籲香港社會需要團結和放下爭拗，重申香港和國家是「不可分割的命運和民族共同體」。

強調決定不容挑戰

基本法委員會副主任譚惠珠亦接受《紫荊》雜誌訪問，譚認為立法會真空期問題是《基本法》或本地法律無法處理的問題，也不是特區高度自治權範圍內的事務，故此特區本身既無權及無法律基礎解決。而為了維護特區憲制及法治秩序、確保特區政府施政及社會正常運作，行政長官提請中央政府在憲制層面上解決問題，由中央賦予處理該問題的憲制性基礎，認為做法適當。譚惠珠說，由全國人大常委會有權力及責任作決定，該決定具有不容挑戰的法律約束力，但不影響「一國兩制」的運作。

譚惠珠強調特區政府需要控制疫情，屆時港人才能夠以健康碼進出內地，或於大灣區實現旅行泡泡（travel bubble），本地經濟才能恢復正常運作。她稱這取決於市民能否團結及配合政府抗疫，認為立法會新會期開始後需要推動全民核酸檢測、快速通過上一會期已經提出有關抗疫方面的財政撥款、政策措施，認為如果立法會繼續爭拗，阻礙政府抗疫和解決經濟民生問題，就會「累死香港」。