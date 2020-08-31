全民檢測｜醫管局員工陣線籲杯葛　聶德權批政治攻擊損人不利己

政府推出的「普及社區檢測計劃」明日（1日）啟動，一連7日為自願接受檢測的市民免費測試。專責計劃的公務員事務局局長聶德權指，最新的登記數字截至今早（31日）8時，共有48萬人成功預約。 醫管局員工陣線昨宣布杯葛檢測計劃，聶德權稱理解有人質疑，但認為要顧及實際情況，反問政府已解釋清楚，目標明確，質疑「作為醫護團體，為何仍要杯葛？」他質疑杯葛「損人不利己」，呼籲市民深思，又批評繼續以政治態度作政治攻擊，不可接受。 聶德權提到，政府會在檢測計劃展開一至兩天內，決定是否有需要延長整個計劃。

醫管局員工陣線提出質疑，指檢測結果有機會出現假陽性、假陰性，同時在未有居家令下的成效存疑，聶德權認為提出質疑沒有問題，但質疑政府已經澄清，繼續杯葛是政治態度作政治攻擊。（資料圖片／梁鵬威攝））

醫管局員工陣線提出質疑，指檢測結果有機會出現假陽性、假陰性，同時在未有居家令下的成效存疑。聶德權今早（31日）在港台節目接受電話訪問回應指，提出質疑沒有問題，亦理解有居家令下執行計劃更好，但仍要顧及社會的實際情況執行。他指計劃目標明確，亦是防控第三波疫情的重要一環，不可接受當明知如此下，仍繼續「政治態度作政治攻擊」的行為。



聶德權指，就算醫護團體不相信檢測的成效，他亦質疑「作為醫護團體，為何仍要杯葛？」他解釋，就算市民知道自己不是隱形病人，不等於就會鬆懈下來，因為市民本身一直自覺做好防疫，做好戴口罩等措施，認為他們應相信香港市民，反問推動杯葛「是否損人不利己？」，呼籲市民深思。



其中一個批評檢測的理由，是測試有機會不準，聶德權表示，如果檢測結果是真陽性是好事，因為成功找出隱形病人，而陽性結果會由衞生署複檢，可排除假陽性結果，與現時處理手法一樣；就算檢測結果是陰性，相信得出該結果的市民亦不會就此放鬆防疫，因為結果不代表未來不會受感染。

未排除無登記者「執雞」



聶德權指，政府本身對登記採樣人數沒有目標，但樂見48萬市民預約登記接受檢測，最重要是登記的運作暢順、方便。他又指，由於檢測中心只有141個地方，受場地所限，有部分特別容易爆滿，呼籲僱主推出政策便利員工接受檢測。



一旦家居附近檢測點已爆滿，聶德權建議市民留意工作地點附近有否檢測中心，如果反應熱烈，有需要下會考慮是否延長檢測計劃進行的日數，例如考慮檢測數量等，會在計劃開始後「一兩日內」決定是否延長計劃。



對於是否接受「執雞」臨時檢測，聶德權指，原則上最重要是確保中心運作暢順，首要鼓勵預約按時段接受檢測，如果檢測人員有空，每個中心會按實際情況彈性處理。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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員工被要求提交結果 聶德權：公司可自訂人事管理政策



對於登記系統，聶德權指留意到有「惡搞」行為，但沒有破壞性的行為，政府會密切監察有否破壞出現，呼籲市民如實使用，不要以身試法。登記方面，沒作登記而收到電話通知已登記的投訴目前收到8宗，當中3宗已轉介至警方。



至於有公司要求員工將自願接受檢測結果呈交有否問題，聶德權指，每間公司可以自行制訂人事管理政策及制度，無論公司或個人都希望知道工作場所是否安全。他強調計劃本身是自願性質，但普及檢測計劃是防疫的重要一環，對病人知道自己是否隱形病人有助，亦可幫助切斷社區傳播鏈，甚至有助本港與國際或內地的跨境交往，希望大家明白後盡量參加。

參與計劃醫護人次計劃結束後才可統計



聶德權提到，各檢測中心今日會陸續布置，相關醫護人員今日亦將繼續訓練，參與簡介會。他指，整個計劃已有6千醫護相關人員報名，但不是全部做足14日，另有4千名退休公務員等報台參與支援，但他表示，要等計劃完成後，才可統計全部參與協助的人次。

裝備方面，採樣醫護人員將配備面罩、呼吸器及保護衣等，會在有經驗的註冊醫生或牙醫監督下進行採樣，同時有醫護人員處理突發情況，而檢測中心每日有一小時深層清潔，每日採樣完結後，亦會深層清潔。他又指，現時已咽喉及鼻腔拭子樣本混合採樣，過程無痛、快速。