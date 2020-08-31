聶德權鼓勵大學生加入政務職系　去年平均400人爭一AO位

公務員事務局局長聶德權今日（31日）與參加政務職系暑期實習計劃的大學生見面。聶德權表示，每年投考政務主任（AO）的競爭十分激烈，上年度收到超過一萬二千份申請，最後聘任了約三十名政務主任，即平均每400人爭一個位。 聶德權表示，新一輪政務主任招聘將於九月中展開，他鼓勵有志服務社會和市民大眾的同學積極投考政府職位，包括政務主任，運用他們的知識、智慧及才幹貢獻社會。

公務員事務局局長聶德權今日（31日）與參加政務職系暑期實習計劃的大學生見面。（政府新聞處）

聶德權表示，公務員事務局推行政務職系暑期實習計劃多年，今年實習名額增至八十五名，是歷年最多，他指實習計劃讓更多有志成為政務主任的大學生加深對政務職系的了解，以及汲取在政府工作的實際經驗，有助他們為未來事業發展作出更好的規劃。

聶德權提到，政務主任在政府擔當重要角色，定期被調派到各決策局和部門，應付不同範疇工作，包括協助制定公共政策、管理部門運作、統籌和監察各項施政計劃。聶德權指，近年來社會環境不斷變遷，特別在過去一年多，香港社會面對前所未有的挑戰。縱然如此，公務員尤其是政務主任作為政府的中流砥柱，是施政的主要推動者。