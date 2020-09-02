中大公布8月民意調查　林鄭民望繼續「肥佬」　評分低過去年

香港中文大學香港亞太研究所，就特區政府民望進行每月一次電話調查，最新公布的8月調查結果雖然顯示，市民對特區政府表現的滿意度、對特首整體表現的評分，以及對三位司長表現的評分與六月比較均無顯著上落，但市民對特首林鄭月娥的評分維持在低水平，甚至明顯較一年前例風波時更低，民望持續「肥佬」不及格。

香港中文大學香港亞太研究所8月份的調查發現，市民對特首林鄭月娥整體表現的評分仍維持在低水平，平均評分為25.4分，雖較6月份的評分上升1.2分，但基本差異不大，與去年8月的評分（28.4分）作比較，則明顯較低。評分由0分至100分，50分為合格，代表特首評分持續「肥佬」不及格。

至於政務司司長張建宗8月份的平均評分為25.2分，較6月份下跌0.3分；財政司司長陳茂波8月份的平均評分為30分，較6月份上升0.4分；而律政司司長鄭若驊8月份的評分為19.5分，也較6月份上升0.9分，三者均無顯著上落。

15.8%受訪者滿意政府表現 63%不滿

另外15.8%的受訪市民表示滿意特區政府的表現，較6月份上升1.9個百分點；表示不滿意的有63%，較6月份下跌3.3個百分點，回答「普通／一半半」的則有20.8%，較6月份高1.8個百分點，兩個月的百分比分布無顯著的差異，與去年同期比較亦不呈顯著差異。

中大6月及8月民調之間，發生國安公署成立及政府領導抗疫等事件，然而特首林鄭月娥最新評分，比1年前修例風波時更低。（資料圖片）

最後對香港特區政府的信任度，有18.6%的受訪市民表示信任香港特區政府，較6月份高0.5個百分點；表示不信任的有57.5%，較6月份下跌0.5個百分點；而回答「普通／一半半」的有21.7%。對北京中央政府的信任度，有15.4%的受訪市民表示信任北京中央政府，較6月份上升1.5個百分點；表示不信任的則有60.8%，較六月份下跌5.8個百分點；而回答「普通／一半半」的有20.5%，較六月份上升3.9個百分點。比較兩者過去兩個月的百分比分布也不沒顯著差異。

總括而言，與上一年度8月份調查相比，只有特首及政務司司長的表現評分明顯較一年前為低，其他的民望指標與一年前比較則差異不大。