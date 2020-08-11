疫情下大DQ　林鄭民望跌至26.9分　反對率仍高達72%

本港第三波疫情下，香港選舉事務處DQ12名民主派參選人，特首宣佈推遲立法會選舉，警方亦以涉嫌違反《港區國安法》通緝羅冠聰等6名在外人士，社會氣氛轉差。 香港民意研究所今日（11日）公布特首及三位司長的民望數字。特首林鄭月娥民望，最新評分為26.9分，較7月底調查下跌兩分，其最新支持率為19%，反對率為72%，民望淨值為負54個百分點，全部數字與半個月前分別不大。 調查又顯示，政務司司長張建宗評分為29分，財政司司長陳茂波評分為37分，均較之前下跌不足1分，而律政司司長鄭若驊評分為22.2分，從上次調查的20.3分反彈。

林鄭民望跌至26.9分。（資料圖片/李澤彤攝）

49%受訪者給林鄭0分

香港民研於本月3日至昨日（6日）以隨機抽樣電話形式訪問1,001名18歲或以上香港居民，結果顯示，特首林鄭月娥最新評分為26.9分，比本月初作的調查跌兩分，有49%受訪者給予林鄭月娥0分，民望淨值為負54個百分點。

司長方面，政務司司長張建宗的支持度評分為29分，民望淨值為負39個百分點，較7月底跌6個百分點。財政司司長陳茂波的支持度評分為37分，民望淨值為負20個百分點，較上次跌4個百分點。至於律政司司長鄭若驊支持度有反彈，其支持度評分為22.2分，回升1.9分，民望淨值為負53個百分點，上升5個百分點。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華說，特首及司長的民望淨值均為負數可能反映出市民對於政府管治團隊抱有負面觀感。鍾亦表示，不會因為近日有大批警員到將軍澳壹傳媒集團辦公室，而打算停止香港民意研究計劃。

特首及三位司長評分仍然低位徘徊，其中林鄭月娥評分連續3次在29分水平之後，最新回落至26.9分，為4月中以來的低位。（資料圖片）

評論員：評分仍有下跌空間

時事評論員鄒崇銘表示，特首及三位司長的民望相當低，預計評分仍有下跌空間。他認為在中美衝突下，一些社會問題從本地提高到國際層面，使市民以為這是國際問題。而國家安全法和限聚令又減少警民之間的衝突場面，幫助香港政府轉移管治問題的焦點，避免特首及司長民望評分有更大下跌。

鄒亦說，近日市民對延遲立法會選舉的反應不是很大，顯示市民對制度內政治參與持悲觀態度。