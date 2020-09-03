立法會延任｜林卓廷：如明年立法會選舉再押後　不會再接受延任

延任後立法會的去留問題，繼續成為民主派內部的討論重點。上周因7.21事件被控暴動罪的民主黨立法會議員林卓廷、民主派新界東初選出線人劉頴匡，昨日（2日）在網台節目上辯論去留問題。 劉頴匡質疑，如果主流泛民留任，明年政府再以疫情或其他理由再押後選舉，民主派是否再次接受延任。林卓廷表明，如果有這種情況出現，明年不會再參加延任議會。

林卓廷上周因7.21事件被捕。他認為，以民選議員身份受到政治打壓可引起關注，會繼續說出7.21真相。（資料圖片）

劉頴匡：希望其他議員多現身解畫

辯論氣氛相對和諧，劉頴匡在節目指，一直主張抗爭派和泛民之間建立恆常溝通平台，理性交流意見。他提到，不希望留任問題分裂民主派，但有部分議員的表現，可能會引起民主派支持者的疑問：「林卓廷（整體表現）可能好啲啦，但黃碧雲、白頭佬（梁耀忠）可能唔知做咗啲咩，大家又鬧。」

他認為，林卓廷近日被捕，又多次出來替民主黨解畫游說，但其他被質疑的議員也需要多出來說服市民，為何值得支持他們留任。

林卓廷表示，被捕令他更加堅定相信應該留守議會，認為以議員身份受到政治壓制、檢控，可以凸顯整件事更加荒謬，因為他是一名民選議員，亦有外國領事向他反映，外國政府了解香港的局勢發展，立法會的事務、議員的表態是其中一個主要途徑。他指，沒有民意的基礎，「林卓廷」這個名字是沒有意思的，他會繼續以民意代表的身份，引起本地、國際傳媒的注意，並在立法會質詢官員、留下文字紀錄，繼續道出7.21真相，防止執政當局改寫歷史。

林卓廷又指，抗爭當然不會只靠議會，國際和街頭戰線他同樣重視，不過議會也有其重要性所在，不想未來一年被執政當局長驅直進，任由人權狀況惡化、崩壞。他強調，最重要是「兄弟爬山，和勇不分」，不論最終結果如何，一樣會視抗爭派為「手足」，繼續良性溝通互動。

劉頴匡表示，有抗爭派支持者會提出「加速主義」，認為應加快香港政治時鐘的推進。（資料圖片）

林卓廷：「加速主義」與「浴火重生」無必然關係

期間劉頴匡質疑，其實不少抗爭派支持者都會提出「加速主義」這個字眼，即明白民主派回歸至今，做了不少工作拖延香港民主自由情況惡化，但認為方向應該相反，應該加快香港政治時鐘推進，促使特區和北京政府做到最盡，並以這一刻最強的抗爭民氣抵抗政治壓力，而不是拖延。

外國政界不明白為何要爭論去留

林卓廷回應指，民主派撤出議會，香港加速沉淪，和抗爭派的最終目標，即俗稱「浴火重生」沒有必然關係。他又引述前香港眾志主席、現身處海外的羅冠聰指，外國政界完全不明白為何香港民主派要爭論去與留，認為打「國際線」、令外國繼續關注香港，留在議會的效果更大。

劉頴匡其後問到，如果明年政府再押後選舉，民主派是否再次接受延任，直至永遠。林卓廷表明，如果有這種情況出現，明年不會再參加議會。主持人問這是否代表民主黨，林卓廷表示：「起碼我講到，我講得出，會做得到。」