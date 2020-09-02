立會延任｜陳志全月底停僱用議辦職員　明與梁君彥商約滿酬金安排

人大決定立法會延任不少於一年，民主派就去與留僵持不下，正當民主黨等承諾會服膺民意、籌備民調之際，早已表明並非「主留派」的人民力量陳志全，今日（1日）向辦事處職員發信，稱第六屆立法會4年合法會期即將屆滿，辦事處會於9月30日期滿後結束服務，引起外界猜測他是否去意已決。 陳志全晚上於facebook回應，指自己的立場如一，包括功能組別在內的全體民主派議員同意接受民調捆綁，他才會跟從民調，惟現在看來機會很微，故認為要對辦事處職員負責，盡早作善後安排。 他又指出，自己不會主動辭職，以免變相承認延長任期的合法性，惟現時尚有很多不清晰地帶，包括行管會會否取消其約滿酬金等，故明日（2日）將約見主席梁君彥商討。

人民力量副主席、陳志全議員助理蘇浩於facebook上載信件，陳志全於信中表示，基於第六屆立法會4年合法會期即將屆滿，同事會在9月30日終止僱用，感謝同事多年來一同並肩作戰。同樣主張不留任的朱凱廸轉載有關信件，表明會與陳志全共同進退，杯葛臨時立法會委任。

陳志全於晚上解說，稱只是按正常的時間程序，提早一個月通知員工合約期滿，並指同日亦有向房委會發信，處理辦事處的租約事宜。若果真的出現要延任的情況，陳志全表示已籲議助另覓工作，屆時可再安排請人，惟此時需要對辦事處職員負責，感謝同事一直的協助及支持。

不過陳志全坦言，現時仍然是「8、9成傾向不留任」，因為要符合全部民主派服膺民調的條件「機會非常微」。他直指，主導民調的民主黨本身對去留已有想法，只是想用民調幫助他們做一個更好的決定。在功能組別傾向不跟從民調的情況下，陳志全承認自己與朱凱廸拒絕了不少論壇的邀約，以免最終被誤以為輸打贏要。他又強調，表示考慮會跟從民調的原因並非為自己留「下台階」，而是不希望成了其他議員不跟從的藉口。

民主黨委託香港民意研究所進行民調，並承諾以民意結果為依歸，決定去留。民主黨正在收集其他民主派的意見，預料民調於9月21日開展。公民黨、毛孟靜、張超雄等15名民主派曾表明會跟從民調結果。