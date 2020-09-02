護理員襲便衣警不滿判囚兩月　官指其動作如日本武士道　拒絕減刑

女護理員於去年國慶日在港鐵太子站外貼文宣，期間用金屬棍打便衣警手臂一下。她早前承認一項普通襲擊罪，被判囚兩個月。護理員不服判刑提出上訴，惟高等法院法官潘敏琦今（2日）審理時稱，上訴人在現在的社會氣氛下，把文宣帶到太子站貼，怎會料不到會面臨不禮貌的對待，又形容她持棍衝向便衣警揮擊動作有如日本武士道，即駁回其上訴，護理員須即時入獄服刑。

上訴人蔡妙兒（56歲， 護理員）承認於去年10月1日在港鐵太子站B1出口外襲擊羅國威。她於本年5月被判囚後，准以1000元保釋以等候上訴。

曾反對控方播放影片

律政司代表要求潘官觀看涉案整段影片，指片段顯示上訴人當時行為刺激現場人士。而上訴人反對觀看整段影片，指上訴人被捕後其他人的爭執，並非上訴人承認的案情內。

指上訴人陳辭太幼稚

惟潘官指，法官非住在象牙塔，會知道現時的社會氛圍。潘官又指，上訴人居於屯門，卻帶同金屬棍等到港鐵太子站外張貼文宣，怎會料不到會遭他人指罵。潘官坦言：「呢個陳辭太幼稚喇。」

上訴人蔡妙兒以金屬棍襲擊警員被判囚2月，上訴失敗後須即入獄服刑。(資料圖片)

衝前動作如日本武士道

上訴人律師續指，有人踢上訴人的文宣，惟潘官反問：「咁就要被人打？」又稱案中未見有挑釁。潘官又指，上訴人在案發時衝前，如日本武士道，把金屬棍當作武器，舉起並猛力施襲。

法官即日駁回上訴後，表示將會之後頒發判辭，解釋理據。

事主提同僚小心卻遭襲擊

案情指，上訴人於案發日在太子港鐵站外的行人路張貼海報，羅與另一名同僚約於下午一時半巡至該處時，因地上的文宣差點滑倒，遂提醒他人小心。此時，上訴人激動衝向羅，並用金屬棍打羅的左手臂，令他觸痛及紅腫。

案件編號：HCMA110/2020