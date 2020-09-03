立法會延任︳政府未回覆　陳志全一旦離任薪津安排仍未明朗

本屆立法會延任一年，人民力量陳志全早前表明傾向不留任，更就約滿酬金等安排約見立法會主席梁君彥。立法會行政管理委員會今日（3日）下午開會，身兼行管會主席的梁君彥在會議後指，由於政府未回覆行管會就相關安排的提問，原定討論有關安排的議程被抽起。梁君彥指，他們要等政府回應後，才可再安排有關討論，又指只有與陳志全一人就此事會面。 另外，行管會通過在立法會大樓內不同的升降機位置、出入口加裝閘機，作為新增的保安安排。他指，增設的閘機不算多，「兩三個入口，十部八部」。

梁君彥表示，立法會聘請的保安顧問建議增加閘機，雖然會議員帶來不便，但會帶來更大的安全保障。 （周禮希攝）

梁君彥表示，他們在之前的會議已經通過在大樓外圍增加保安設施，如去年曾考慮增加防撞欄，以及在1樓與2樓增設閘機，並早已通過，今日的會議只是討論有關詳細設計。開支方面，梁指有關措施會按工程進展完成，而保安的開支一向有不同的安排，有時由政府的建築署支付，或者由立法會自行支付，屆時將由政府安排。

梁君彥表示，立法會聘請的保安顧問建議增加閘機，雖然會議員帶來不便，但會帶來更大的安全保障。

陳志全薪酬方面，梁君彥指政治的事將由各位議員自行決定，但他作為主席，「當然希望所有議員繼續為市民服務」，但會尊重議員的決定。被問到有否與其他民主派議員見面，梁君彥指，自己只是有與陳志全一人會面，又指陳志全亦是很久之前約他，直至昨日才有空會面。