立法會延任｜陳志全堅持杯葛　指無法齊上齊落亦不能勉強

全國人大常委會通過決定延任全體立法會議員任期，民主派未能就去留問題達成共識。泛民昨天（17日）召開內部會議後發聲明，指大多數議員傾向留守議會戰線。僅人民力量陳志全及議會陣線朱凱廸二人持反對意見，支持杯葛議會。 陳志全今（18日）在立法會就事件交代，表示若他與朱凱迪離開議會，民主派20人加上鄭松泰及陳沛然兩人，在全體議員64席中佔22席，仍險守三份之一否決權。他會見傳媒時數次哽咽，希望「主留派」議員能以行動證明其留守有價值，要盡力阻擋議案，「留下來也有條件，不是坐着就可以抗爭。」

陳志全表示，選民授權他的任期只有4年至到本年9月底，之後他再沒有民意授權留在議會。（鄭子峰攝）

稱民意授權他的任期只有4年

陳志全重申，反對特首林鄭月娥藉疫情無理推遲立會選舉一年，亦不同意人大通過決定延長議員任期。陳志全強調，他並不認為自己的行為是「辭職」，因為選民授權他的任期只有4年至到本年9月底，之後他再沒有民意授權留在議會，認為集體杯葛議會是應有之義，即使對於傾向留守議會的議員來說亦無從反對。

他同意以民調或公投處理總辭問題，然而朱凱廸提出的民調是具約束性全港抽樣民調，而非香港民意研究所正進行的群組問卷調查。至於離開議會會否削弱政治人物的知名度及影響力，他認為事在人為，議會外的人只要夠努力，在社交媒體上一樣追隨者眾。又指已把個人得失置諸度外，即使他本人未來不能再參選立法會，只要仍有選舉，與他意念相近者照樣可獲市民支持。

若陳、朱離任 否決權取決鄭松泰及陳沛然

香港立法會審議重要議案，包括褫奪議員資格時，需要三份之二在席議員支持才會獲得通過。立法會設有70席中4席懸空，餘下66人有22名民主派議員。陳志全表示，若然他與朱凱廸離開議會，民主派加上鄭松泰及陳沛然兩人，在全體議員64席中佔22席，仍屬安全線內。「如果再走多一個，63席佔21席，開始碰到紅線，但主席梁君彥按傳統不投票，所以21票仍守住否決權。」

陳志全說，過去民主派成功阻擋若干議案通過，「但好老實講，我們自己未夠努力，無論投票率、出席率、參與會議程度、發言提案，建制派都比我們好。」（鄭子峰攝）

指民主派過去未夠努力：不是坐着就可抗爭

陳志全表示，過去民主派成功阻擋若干議案通過，「但好老實講，我們自己未夠努力，無論投票率、出席率、參與會議程度、發言提案，建制派都比我們好。」他說話時難掩激動情緒，聲線顫抖，表示並非想翻舊帳，而是市民對留下的人抱有很大期望，寄語傾向留守議員要盡力阻擋議案，「留下來也有條件，不是坐着就可以抗爭。」

指社會未就去留出現主流民意

若然大部份民主派堅持留守議會，會否「齊上齊落」？「齊上齊落當然是最高理想，但做不到也不能勉強。」陳志全指社會現時未就去留問題出現主流民意，慨嘆議會內僅他和朱凱廸兩名議員代表「非主留」意見，「所以過去我們都不想說太多話，就是希望齊上齊落，但逃避也不是辦法。」他感謝朱率先表態，令民主派昨日積極出席會議，認為事件有方向總比議而不決好。

至於會否參選下一屆立法會選舉，陳認為與他今屆任期無關，任何合資格香港居民都有權參選。陳志全表示，過去一段時間民主派議員都低調沒有表達太多意見，事情目前仍在商討階段，他不希望見到出現相互攻擊的情況。又指，若然未來當真離開議會，希望大家可以做到三件事，勿令香港人灰心、勿令林鄭月娥政府或者中國獲利，以及令國際社會繼續關注香港。