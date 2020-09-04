葉劉指香港從無三權分立　否認與特首聯手宣傳：幾年前已撰文解釋

特首林鄭月娥和教育局局長楊潤雄日前指，香港並無「三權分立」，說法在社會上引起熱議。新民黨主席、行會成員葉劉淑儀指，香港由始至終根本沒有真正的三權分立，不過有司法獨立，又指行政、立法和司法三個機關均互相制衡，形容這對社會絕對是好事，市民大眾應聚焦於此。 葉劉否認有貿疑指她與特首以及教育局局長「聯手」宣傳「香港沒有三權分立」的論點，她直言自己並無與特首以及相關官員、甚至中聯辦討論過此問題，又指自己在數年前已開始撰文詳細解釋「香港根本沒有三權分立」。

葉劉澄清及強調並沒有與特首以及相關官員，甚至中聯辦討論過此問題。（余俊亮攝／資料圖片）

葉劉淑儀今天（4日）接受《香港電台》訪問談及三權分立，她首先指出，回歸前的香港並無三權分立。葉劉解釋，回歸前港督是立法局主席，立法局大多數由官員、委任議員出任，行政機關牢牢控制立法局，只是當年最後一任港督彭定康來港履新時，才將此架構強行分拆，故「殖民地年代沒有三權分立」這點是非常清晰。

葉劉續指，回歸後香港也無三權分立，因《基本法》於八十年代草擬時參考殖民地年代制度，殖民地的管治制度正是行政主導，「我的前上司鍾逸傑爵士曾經告訴我，行政主導的來源就是當年港督會同行政局會議後，在會議紀錄上寫上當日的決定，便能交給由政府控制的立法局通過，全程暢通無阻，這就是行政主導。」

有司法獨立 立法會監察司法機構資源運用

葉劉進一步指出，香港擁有司法獨立，她強調自己絕無貶低法院及法官地位的意圖，認為法官不需要引述三權分立，也可以否決一些司法覆核，因法院處理覆核案時，只會根據法律原則，認為某一些行政機關的決定是否違反自然公義、是否非常不合理，以及程序上是否不恰當。葉劉又指出，司法部門判案當然是獨立，但由於法院是使用政府資源，其效率及管理方面要向立法會問責亦無可厚非，立法會有責任監察公帑的使用。

指行政、立法、司法互相制衡是好事

對於有聽眾質疑她好像跟特首以及教育局局長「聯手」，宣傳「香港沒有三權分立」的論點，葉劉澄清及強調並沒有與特首以及相關官員，甚至中聯辦討論過此問題，又指自己在數年前已開始撰文詳細解釋「香港根本沒有三權分立」而已。她重申，香港由始至終根本沒有真正的三權分立，不過有司法獨立，又指行政、立法和司法三個機關均互相制衡，形容這對社會絕對是好事，市民大眾應聚焦於此。