吳秋北認為三權分立與普通法無必然關係　法律學者所言「聽不明」

近日特首林鄭月娥指，香港從來沒有三權分立，有法律界人士批評說法影響司法獨立。法律界立法會議員郭榮鏗昨指，三權分立是普通法下重要的憲制原則，明年接任終審法院首席法官的張舉能2008年亦曾於判詞提及三權分立。 工聯會會長吳秋北指，《基本法》從來沒有提及三權分立，強調「一國兩制」以《基本法》實踐，而非由三權分立的概念實踐。被問到林鄭說法會否影響本港法制，吳秋北指，認為普通法與三權分立無必然關係，「那些法律學者所講的，我們都聽不明」。

廣東省總工會及深圳市總工會向香港工聯會捐贈30萬口罩。（周禮希攝））

吳秋北在記者會回應提問指，認為提及三權分立的法律學者心裡很明白，《基本法》並非強調三權分立，認為這只是很概念化的說法，形容香港的行政、立法、司法是「各司其職，互相配合」，不存在這概念化的三權分立。

被問到林鄭指香港沒有三權分立的說法，會否影響普通法法制，吳秋北回應指，看不到行使普通法與三權分立有必然關係，「那些法律學者所講的，我們都聽不明。到底要按《基本法》來進行『一國兩制』的實踐，還是用所謂三權分立的概念實踐『一國兩制』，我們要想清楚。」他強調，認為應按《基本法》來實踐「一國兩制」。

粵深捐贈30萬口罩 將全數交給有緊急需要工友

廣東省總工會及深圳市總工會向香港工聯會捐贈30萬口罩，吳秋北表示，他們會將口罩全部交給有緊急需要的工友，例如保安、司機，由工會或地區聯繫，但沒有透露派發口罩的詳情。

他指，感謝廣東省總工會及深圳市總工會以「人人為我，我為人人」的精神捐贈口罩。