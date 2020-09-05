灣仔區會叫停1.4億摩頓臺活動中心民政拒執行　申訴專員立案調查

灣仔區議會主席楊雪盈今日（5日）於Facebook上表示，今屆灣仔區議會通過動議，要求叫價1.4億元的摩頓臺活動中心停工，但民政事務處拒絕執行，因此5名灣仔區議員自行去信申訴專員公署，投訴民政處行政失當，公署回覆指已正式立案調查。

灣仔區議會主席楊雪盈。（資料圖片）

楊雪盈指，前屆灣仔區議會在缺乏足夠的公眾諮詢下，以1.4億元將區內唯一的排球場改建成摩頓臺活動中心，有關項目在立法會工務小組被否決，政府卻沒有在區議會重新審議，再次提交項目強行通過。

現屆灣仔區議會曾要求公開已使用款額及提供工程合約，民政處再次拒絕，今年6月的小組會議上，已通過向申訴專員投訴民政處，但區議會秘書處拒絕執行，5名灣仔區議員遂自行去信申訴專員公署，投訴民政處行政失當。日前收到回覆，公署已正式立案調查。

摩頓臺「小白象」工程

2013年，政府推出社區重點項目計劃，於每區預留一次過1億元撥款，以推行一至兩個社區重點項目，而灣仔區的社區重點項目為興建摩頓臺活動中心。根據立法會文件，摩頓臺活動中心造價高達1.4億元，當中設施包括一個可容納250人的多用途禮堂，附設一個舞台和一個舞台會議室，以及一個約可容納130人的多用途活動室，項目因造價高、面積小而被批評是「小白象」工程。2018年立法會工務小組委員會曾否決該項目，然而民政局其後要求工務小組再審兩項目，最終在22票贊成，16票反對之下獲通過。